Telegram добавил возможность скрывать текст сообщения для защиты от спойлеров
Мессенджер Telegram в новом обновлении добавил возможность скрывать текст в сообщении, чтобы обсуждать новинки без спойлеров, говорится в блоге компании. Скрытый текст не отображается в сообщениях, списке чатов и в оповещениях. Посмотреть такие сообщения можно вручную.
Также мессенджер запустил перевод сообщений на язык пользователя в публичных группах и каналах. Перевод сообщений можно включить в разделе «Язык» в настройках. Там же можно выбрать языки, которые переводить не нужно. Функция перевода доступна на iOS 15+ и на всех версиях Android, а список доступных языков зависит от операционной системы смартфона.
Пользователи Telegram смогут генерировать QR-коды для перехода в профиль любого пользователя, у которого есть публичная ссылка. Также можно генерировать коды для групп, каналов и ботов. Для создания QR-кода нужно нажать на новую кнопку рядом с публичной ссылкой в профиле пользователя или чата и выбрать цвета и узор кода. Его можно будет сохранить, напечатать и отправить через Telegram и в другие приложения.
В марте 2021 г. Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке $1 млрд. После сбоя в работе Meta (Facebook), Instagram и WhatsApp в октябре пользовательская база мессенджера выросла на 70 млн пользователей.