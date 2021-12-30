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Telegram добавил возможность скрывать текст сообщения для защиты от спойлеров

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Мессенджер Telegram в новом обновлении добавил возможность скрывать текст в сообщении, чтобы обсуждать новинки без спойлеров, говорится в блоге компании. Скрытый текст не отображается в сообщениях, списке чатов и в оповещениях. Посмотреть такие сообщения можно вручную.

Также мессенджер запустил перевод сообщений на язык пользователя в публичных группах и каналах. Перевод сообщений можно включить в разделе «Язык» в настройках. Там же можно выбрать языки, которые переводить не нужно. Функция перевода доступна на iOS 15+ и на всех версиях Android, а список доступных языков зависит от операционной системы смартфона.

Пользователи Telegram смогут генерировать QR-коды для перехода в профиль любого пользователя, у которого есть публичная ссылка. Также можно генерировать коды для групп, каналов и ботов. Для создания QR-кода нужно нажать на новую кнопку рядом с публичной ссылкой в профиле пользователя или чата и выбрать цвета и узор кода. Его можно будет сохранить, напечатать и отправить через Telegram и в другие приложения.

В марте 2021 г. Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке $1 млрд. После сбоя в работе Meta (Facebook), Instagram и WhatsApp в октябре пользовательская база мессенджера выросла на 70 млн пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных