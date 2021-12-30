Telegram добавил возможность скрывать текст сообщения для защиты от спойлеров

Пользователи Telegram смогут генерировать QR-коды для перехода в профиль любого пользователя, у которого есть публичная ссылка. Также можно генерировать коды для групп, каналов и ботов. Для создания QR-кода нужно нажать на новую кнопку рядом с публичной ссылкой в профиле пользователя или чата и выбрать цвета и узор кода. Его можно будет сохранить, напечатать и отправить через Telegram и в другие приложения.