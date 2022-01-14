ФНС раскрыла доходы Google в России
24 декабря суд оштрафовал Google LLC на 7,22 млрд руб. Штраф составил 1/20 от оборота компании, сказано в судебном постановлении. Таким образом, совокупный годовой доход компании в России должен составлять 144,4 млрд руб., подсчитало издание. Кроме того, в документе приводятся данные, запрошенные судом у инспекции ФНС. В них указано, что выручка четырех юридических лиц, аффилированных с Google в России, в совокупности составляет 144,4 млрд руб. При этом в документе не уточняется, за какой год получен доход.
Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что речь идет о доходах за 2020 г. «Дело было рассмотрено судом чуть больше чем за месяц — в декабре 2021 г., а срок давности привлечения к административной ответственности по данному правонарушению составляет три месяца со дня совершения правонарушения. В этом случае имеют значения лишь даты повторного правонарушения. Статья 13.41 введена в КоАП и начала действовать лишь в 2021 г., не имеет обратной силы, а значит, и о каких-либо выявленных ранее повторных правонарушениях речь идти не должна», — пояснил изданию партнер адвокатского бюро «А-ПРО» Антон Воробьев.
Как сообщали ранее источники «Ведомостей», в России Google осуществляет рекламные продажи через юридическое лицо ООО «Гугл». По данным СПАРК, эта компания в 2020 г. заработала около 85 млрд руб. Нерекламую же выручку корпорации генерируют шесть зарубежных компаний: Google Commerce, Google Voice, Google Cloud Emea, ITA Software Technologies, Charleston Road Registry и Chronicle Security Ireland, говорил один из источников газеты. Все вместе они зарабатывают порядка 50 млрд руб. в России. Таким образом, с учетом рекламных и нерекламных доходов выручка Google в России в 2020 г. по меньшей мере могла составить около 135 млрд руб.