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ФНС раскрыла доходы Google в России

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыла доходы Google в России в суде по делу о неудалении компанией запрещенного контента, сообщает РБК со ссылкой на постановление мирового суда Таганского района Москвы, который выносил решения по данному делу. 

24 декабря суд оштрафовал Google LLC на 7,22 млрд руб. Штраф составил 1/20 от оборота компании, сказано в судебном постановлении. Таким образом, совокупный годовой доход компании в России должен составлять 144,4 млрд руб., подсчитало издание. Кроме того, в документе приводятся данные, запрошенные судом у инспекции ФНС. В них указано, что выручка четырех юридических лиц, аффилированных с Google в России, в совокупности составляет 144,4 млрд руб. При этом в документе не уточняется, за какой год получен доход.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что речь идет о доходах за 2020 г. «Дело было рассмотрено судом чуть больше чем за месяц — в декабре 2021 г., а срок давности привлечения к административной ответственности по данному правонарушению составляет три месяца со дня совершения правонарушения. В этом случае имеют значения лишь даты повторного правонарушения. Статья 13.41 введена в КоАП и начала действовать лишь в 2021 г., не имеет обратной силы, а значит, и о каких-либо выявленных ранее повторных правонарушениях речь идти не должна», — пояснил изданию партнер адвокатского бюро «А-ПРО» Антон Воробьев.

Как сообщали ранее источники «Ведомостей», в России Google осуществляет рекламные продажи через юридическое лицо ООО «Гугл». По данным СПАРК, эта компания в 2020 г. заработала около 85 млрд руб. Нерекламую же выручку корпорации генерируют шесть зарубежных компаний: Google Commerce, Google Voice, Google Cloud Emea, ITA Software Technologies, Charleston Road Registry и Chronicle Security Ireland, говорил один из источников газеты. Все вместе они зарабатывают порядка 50 млрд руб. в России. Таким образом, с учетом рекламных и нерекламных доходов выручка Google в России в 2020 г. по меньшей мере могла составить около 135 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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