ФНС раскрыла доходы Google в России

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что речь идет о доходах за 2020 г. «Дело было рассмотрено судом чуть больше чем за месяц — в декабре 2021 г., а срок давности привлечения к административной ответственности по данному правонарушению составляет три месяца со дня совершения правонарушения. В этом случае имеют значения лишь даты повторного правонарушения. Статья 13.41 введена в КоАП и начала действовать лишь в 2021 г., не имеет обратной силы, а значит, и о каких-либо выявленных ранее повторных правонарушениях речь идти не должна», — пояснил изданию партнер адвокатского бюро «А-ПРО» Антон Воробьев.