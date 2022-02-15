«Яндекс» не будет ставить рекомендованный РКН счетчик аудитории
В «Яндексе» рассказали, что будут передавать набор обезличенной информации, достаточной для анализа аудитории. По мнению компании, такая мера позволяет соблюсти баланс между защитой данных пользователей и партнеров, прозрачностью измерения аудитории и соблюдением требований закона.
По закону, ресурсы, которые были включены в перечень для измерения аудитории, не могут отказаться от сотрудничества с Mediascope, но могут выбрать: разрешить компании поставить свои счетчики или передавать ей нужные данные самостоятельно. Закон был принят летом 2021 г., а 2 февраля Роскомнадзор выбрал Mediascope единым счётчиком интернет-аудитории. Для передачи данных сайты должны установить специальную программу или передавать их самостоятельно.
Представитель Mediascope сообщил изданию, что сотрудничество с интернет-ресурсами по предоставлению данных начнется 1 марта. Измеритель находится на разных этапах технических переговоров со многими площадками, однако говорить о результатах можно будет только весной. В компании заявили, что готовы работать по любому из предусмотренных в законе вариантов, но установка счетчика компании требует гораздо меньше ресурсов и времени и является приоритетной.
Mediascope должен был предоставить прогнозный план-график проведения исследований сайтов в Роскомнадзор до 9 февраля. Представитель измерителя заявил, что срок был соблюден, но отказался раскрывать детали плана. Издание направило запрос в пресс-службу Роскомнадзора. Представитель «Яндекса» рассказал, что детали предоставления данных об аудитории пока вырабатываются, но у компании есть для этого все технические возможности.
В 2019 г. «Яндекс» уже отказывался использовать счетчики измерителя, объяснив такое решение поиском «баланса между предоставлением дополнительных гарантий качества рекламодателям и защитой данных пользователей». Сейчас Mediascope предоставляет ограниченную информацию по ключевым сервисам «Яндекса».