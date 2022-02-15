«Яндекс» не будет ставить рекомендованный РКН счетчик аудитории

По закону, ресурсы, которые были включены в перечень для измерения аудитории, не могут отказаться от сотрудничества с Mediascope, но могут выбрать: разрешить компании поставить свои счетчики или передавать ей нужные данные самостоятельно. Закон был принят летом 2021 г., а 2 февраля Роскомнадзор выбрал Mediascope единым счётчиком интернет-аудитории. Для передачи данных сайты должны установить специальную программу или передавать их самостоятельно.