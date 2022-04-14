«Витрина ТВ» назначена единым сервисом для трансляции ТВ-каналов в интернете
Компания «Витрина ТВ» назначена единственным поставщиком контента телеканалов, входящих в два цифровых мультиплекса, сроком на пять лет. Соответствующий приказ подписал 25 марта глава Роскомнадзора Андрей Липов.
«Наделить ООО "Витрина ТВ" полномочиями по обеспечению распространения общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», — говорится в документе.
Как сообщает Национальная ассоциация телерадиовещателей, решение принято по итогам заседания Комиссии по отбору уполномоченной организации 23 марта. На заседании присутствовали 18 членов комиссии, все проголосовали «за». До 15 апреля «Витрина ТВ» должна отчитаться перед Роскомнадзором по комплексному тестированию на проникновение корпоративной информационной системы.
«Витрина ТВ» создали в 2018 г. четыре крупнейших российских медиахолдинга — ВГТРК, «Национальная медиа группа», «СТС Медиа» и Первый канал для стандартизации вещания эфирных телеканалов в интернете, борьбы с пиратством и работы с ОТТ-операторами. В марте 2019 г. в состав учредителей платформы вошел холдинг «Газпром-медиа», ему перешла доля в размере 25%.
Законопроект, предусматривающий создание единого поставщика контента двадцати общедоступных телеканалов для интернет-площадок, был внесен в Госдуму еще в июле 2019 г., а принят в июне 2021 г. Основными задачами законопроекта назывались улучшение качества интернет-трансляции и ограждение граждан от противоправной рекламы и незаконных эфирных врезок. При этом пользователям не придется платить за просмотр телепрограмм онлайн.
На статус единственным поставщиком, помимо «Витрины ТВ», претендовала также «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны).
В состав первого цифрового мультиплекса входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». Второй мультиплекс включает «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».