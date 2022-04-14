«Витрина ТВ» назначена единым сервисом для трансляции ТВ-каналов в интернете

Законопроект, предусматривающий создание единого поставщика контента двадцати общедоступных телеканалов для интернет-площадок, был внесен в Госдуму еще в июле 2019 г., а принят в июне 2021 г. Основными задачами законопроекта назывались улучшение качества интернет-трансляции и ограждение граждан от противоправной рекламы и незаконных эфирных врезок. При этом пользователям не придется платить за просмотр телепрограмм онлайн.