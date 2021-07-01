Путин подписал закон о бесплатной трансляции в интернете 20 телеканалов

При этом для обеспечения технической возможности трансляций вещатель и владелец аудиовизуального сервиса должны будут заключить договоры с уполномоченной организацией. Их число определит Роскомнадзор при участии представителей самих телеканалов. Также ведомством будет утвержден устав, состав и порядок работы. Срок полномочий выбранной платформы составит пять лет, но они могут быть прекращены досрочно. Отмечается, что уполномоченная организация должна быть российским юрлицом с не более 20% иностранного участия.