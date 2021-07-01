Путин подписал закон о бесплатной трансляции в интернете 20 телеканалов
Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса в интернете. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, трансляция телеканалов в интернете должна осуществляться в неизменном виде аудиовизуальными сервисами, включенными в перечень Роскомнадзора. Заключение лицензионного договора между вещателем и владельцем таких сервисов не потребуется, так как распространение будет осуществляться на основании закона. Отмечается, что ни вещатели, ни распространители не платят друг другу.
При этом для обеспечения технической возможности трансляций вещатель и владелец аудиовизуального сервиса должны будут заключить договоры с уполномоченной организацией. Их число определит Роскомнадзор при участии представителей самих телеканалов. Также ведомством будет утвержден устав, состав и порядок работы. Срок полномочий выбранной платформы составит пять лет, но они могут быть прекращены досрочно. Отмечается, что уполномоченная организация должна быть российским юрлицом с не более 20% иностранного участия.
Закон вступит в силу с 1 августа, а нормы для уполномоченных аудиовизуальных сервисов — с 1 октября.
Законопроект о единой системе онлайн-телетрансляций внесли в июле 2019 г. в Госдуму Леонид Левин, который занимал на тот момент пост председателя комитета по информационной политике (сейчас – замруководителя аппарата правительства) и его заместитель Сергей Боярский. Уполномоченную организацию, которая станет «единым окном» для распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса, должен выбрать Роскомнадзор.
О планах претендовать на статус уполномоченной организации ранее заявляли организации: «Витрина ТВ» (ее совладельцы — «Первый канал», ВГТРК, «Национальная медиа группой» и «Газпром-Медиа»») и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны). Но участники рынка наиболее вероятным кандидатом называют «Витрину ТВ».