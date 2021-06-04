Видеосервисы могут обязать транслировать 20 телеканалов уже в этом году

Требования об ограничении доли иностранного участия 20% в уполномоченной организации вошло и в новую редакцию. В версии законопроекта сохранилась также формулировка о том, что ограничения, предусмотренные антимонопольным законодательством и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции, в отношении деятельности уполномоченной организации применяться не будут. В то же время на уполномоченную организацию накладывается ряд других ограничений. К примеру, Роскомнадзор может прекратить ее полномочия досрочно, если организация перестанет соответствовать установленным законом требованиям. К прекращению ее полномочий может привести и неоднократные нарушения распространения каналов в течение года, предоставление доступа к трансляции каналов площадкам, ПО которых не соответствует установленным требованиям и др.