Видеосервисы могут обязать транслировать 20 телеканалов уже в этом году

Видеосервисы могут обязать транслировать 20 телеканалов уже в этом годуПредлагаемый депутатами законопроект создает риски монополизации распространения телеконтента в сети, считают онлайн-кинотеатры
Доработанный ко второму чтению законопроект о единой системе онлайн-трансляций телеканалов, внесенный в Госдуму 3 июня, учитывает не все предложения участников рынка, следует из письма Ассоциации интернет-видео (АИВ, объединяет российские онлайн-кинотеатры– ivi, Okko, Megogo, Start, Amediateka и телеком-оператора «Триколор») главе комитета по информационной политике Госдумы Александру Хинштейну. «Ведомости» ознакомились с копией обращения. Гендиректор АИВ Алексей Бырдин подтвердил подлинность обращения, уточнив, что предложения ассоциации по поправкам ко второму чтению направлены Хинштейну в пятницу, 4 июня.
Законопроект о единой системе онлайн-телетрансляций внесли в июле 2019 г. в Госдуму Леонид Левин, который занимал на тот момент пост председателя комитета по информационной политике (сейчас – замруководителя аппарата правительства) и его заместитель Сергей Боярский. Уполномоченную организацию, которая станет «единым окном» для распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса, должен был выбрать Роскомнадзор. Для того, чтобы стать ею, компания должна соответствовать ряду критериев — доля иностранного участия в ней не может превышать 20%, также у нее должны быть заключены договоры с большинством (не менее двух третей) каналов.
Законопроектом предлагалось запретить распространение контента телеканалов в обход единой платформы, в противном случае интернет-площадки могли попасть под блокировку. Также в законопроекте было прописано обязательное использование программного обеспечения (плеера) уполномоченной организации. При этом на такую организацию не будут распространяться антимонопольные ограничения, следовало из законопроекта. Все эти меры, по мнению авторов инициативы, должны были решить проблему пиратства и увеличить доходы каналов в интернете.
О планах претендовать на статус уполномоченной организации ранее заявляли организации: «Витрина ТВ» (ее совладельцы — «Первый канал», ВГТРК, «Национальная медиа группой» и «Газпром-Медиа»») и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны). Но участники рынка наиболее вероятным кандидатом называют «Витрину ТВ».
Законопроект был раскритикован участниками рынка — телеком-операторами, видеосервисами, объединениями: Ассоциацией кабельного телевидения России, Ассоциацией интернет-видео, Российским союзом промышленников и предпринимателей. Против законопроекта выступала и Федеральная антимонопольная служба. В своем заключении служба, в частности, указывала на то, что считает «крайне опасным исключение любого субъекта из-под антимонопольных ограничений». Несмотря на это, правительство дало положительное заключение на законопроект.
Рассмотрение во втором чтении растянулось по времени. Сначала из-за смены правительства, затем из-за пандемии коронавируса. К обсуждению с отраслью парламентарии вернулись только в этом году. В среду, 2 августа, Александр Хинштейн провел с вещателями, телеком-операторами и видеосервисами закрытую встречу. А уже на следующий день возглавляемый им комитет утвердил новую версию законопроекта к принятию во втором чтении. Он внесен в повестку очередной сессии парламента 8 июня, указано в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.
Предложенный к рассмотрению во втором чтении законопроект имеет ряд отличий от первой редакции, убедились «Ведомости». К примеру, в базовой версии, принятой в первом чтении еще в 2019 г., авторы законопроекта допустили довольно общую трактовку описания поля действия законопроекта — «распространение [контента телеканалов] в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети «интернет». Таким образом, под нее подпадала и технология IPTV (англ. Internet Protocol Television, одна из технологий кабельного вещания). Операторы связи просили парламентариев вывести IPTV из-под действия этого закона, поскольку это может создать двойное регулирование: эта услуга уже регулируется законом о связи и для ее оказания требуется получения специальной лицензии на кабельное вещание.
Поправками ко второму чтению уточняется, что по закону распространять 20 каналов в интернете обязаны будут только аудиовизуальные сервисы (АВС). Их перечень определен Роскомнадзором в конце прошлого года. Так, в специальный реестр были внесены более двадцати АВС, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки. В их числе — ivi, Megogo, More.tv, Okko, Premier, Start, Amediateka, «Кинопоиск», «Смотрим», «Триколор кино и ТВ онлайн» и т.д.
Кроме того, интернет-платформы и операторы связи выступали против обязательного использования плеера уполномоченной организации, ссылаясь на отсутствие в некоторых случаях технической возможности интеграции стороннего ПО. Согласно предлагаемым поправкам ко второму чтению, использование плеера уполномоченной организации не будет обязательным. Но с оговоркой, что у владельца видеосервиса должны быть исключительные права на ПО и оно должно соответствовать установленным требованиям, которые сформулирует специально созданная Роскомнадзором комиссия. Согласно тексту законопроекта, в ее состав войдут «в том числе, вещатели». Кто еще — не указано. Эта же комиссия к 1 октября должна отобрать уполномоченную организацию. Срок полномочий организации — пять лет.
Требования об ограничении доли иностранного участия 20% в уполномоченной организации вошло и в новую редакцию. В версии законопроекта сохранилась также формулировка о том, что ограничения, предусмотренные антимонопольным законодательством и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции, в отношении деятельности уполномоченной организации применяться не будут. В то же время на уполномоченную организацию накладывается ряд других ограничений. К примеру, Роскомнадзор может прекратить ее полномочия досрочно, если организация перестанет соответствовать установленным законом требованиям. К прекращению ее полномочий может привести и неоднократные нарушения распространения каналов в течение года, предоставление доступа к трансляции каналов площадкам, ПО которых не соответствует установленным требованиям и др.
Из новаций — если ранее речь шла о единственной уполномоченной организации, то в текущей версии законопроекта есть оговорка, что количество уполномоченных организаций определяется Роскомнадзором. Но этот момент упоминается в документе лишь один раз, во всех остальных случаях речь идет об «уполномоченной организации».
Видеосервисы обязаны будут обеспечить распространение каналов без заключения договоров с вещателями и без взимания платы. Также онлайн-площадки не смогут вносить изменения в контент телеканалов, предоставлять его третьим лицам и взимать плату с пользователей за просмотр такого контента, следует из законопроекта. Уполномоченная организация обязана за этим следить. При этом в законопроекте не прописано, на каких условиях будет взаимодействовать уполномоченная организация с видеосервисами и вещателями, будут ли они оплачивать ее услуги и какие.
В обновленном тексте недостаточно явно указано, что уполномоченных организаций может быть несколько, а также осталось изъятие деятельности такой организации из антимонопольного регулирования, что создает риски монополизации рынка распространения в сети телеконтента, считает Бырдин.
«Позиция ФАС по этому вопросу была вполне однозначной, и это необходимо исправить», — заявил он.
Какие каналы обязаны будут транслировать видеосервисы:
Первый мультиплекс: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр».
Второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».
Сделать это АИВ предлагает, исключив из законопроекта норму о неприменении к уполномоченным организациям ограничений, предусмотренных антимонопольным законодательством и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции. Исключить ассоциация предлагает и запрет на предоставление доступа к каналам третьим лицам, поскольку она ограничивает возможности владельцев аудиовизуальных сервисов в распространении своего плеера на иных информационных ресурсах в рамках партнерского взаимодействия.
«Это вполне добросовестная практика, так как распространение телеканалов будет идти с использованием ПО аудиовизуального сервиса или уполномоченной организации, соответствующего установленным требованиям и не будет нарушать права вещателей», — говорится в обращении ассоциации.
Также АИВ в своем письме просит смягчить требования к используемому ПО. В частности, использовать ПО, требования к которому устанавливаются законом, при наличии технической возможности. А также не закреплять обязательство наличия у видеосервиса исключительных прав на ПО, дав возможность пользоваться сторонним, при условии его соответствия всем техническим требованиям.