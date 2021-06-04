Жаров анонсировал появление информагентства «Матч ТВ»

«Амбиции у команды Тины Канделаки (генеральный продюсер "Матч ТВ") очень большие — в течение ближайших трех лет добиться того, чтобы стать центральным информационным ресурсом. Основания для этого есть. На сегодняшний день "Матч ТВ" входит в тройку лидеров по цитированию в СМИ и уверенно движется вверх. Появление в течение ближайшего года информационного агентства замкнет линейку направления информирования населения, и мы надеемся, что такие амбиции будут достигнуты», — сказал Жаров журналистам.