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Жаров анонсировал появление информагентства «Матч ТВ»

Ведомости

В течение ближайшего года может появиться информагентство «Матч ТВ», сообщил гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Амбиции у команды Тины Канделаки (генеральный продюсер "Матч ТВ") очень большие — в течение ближайших трех лет добиться того, чтобы стать центральным информационным ресурсом. Основания для этого есть. На сегодняшний день "Матч ТВ" входит в тройку лидеров по цитированию в СМИ и уверенно движется вверх. Появление в течение ближайшего года информационного агентства замкнет линейку направления информирования населения, и мы надеемся, что такие амбиции будут достигнуты», — сказал Жаров журналистам.

«Матч ТВ» начал вещание в ноябре 2015 г. Это единственный общедоступный спортивный канал в России, его запуск поддержал лично президент страны Владимир Путин. За эфирную частоту и связанные с ней активы «Газпром-медиа» заплатил ВГТРК 9,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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