Жаров анонсировал появление информагентства «Матч ТВ»
В течение ближайшего года может появиться информагентство «Матч ТВ», сообщил гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Амбиции у команды Тины Канделаки (генеральный продюсер "Матч ТВ") очень большие — в течение ближайших трех лет добиться того, чтобы стать центральным информационным ресурсом. Основания для этого есть. На сегодняшний день "Матч ТВ" входит в тройку лидеров по цитированию в СМИ и уверенно движется вверх. Появление в течение ближайшего года информационного агентства замкнет линейку направления информирования населения, и мы надеемся, что такие амбиции будут достигнуты», — сказал Жаров журналистам.
«Матч ТВ» начал вещание в ноябре 2015 г. Это единственный общедоступный спортивный канал в России, его запуск поддержал лично президент страны Владимир Путин. За эфирную частоту и связанные с ней активы «Газпром-медиа» заплатил ВГТРК 9,4 млрд руб.