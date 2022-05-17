Песков не исключил разблокировки Meta в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что ранее признанная экстремистской и запрещенная в России компания Meta может быть разблокирована. В России также заблокированы принадлежащие ей Facebook и Instagram.
«Честно говоря, я бы этого не исключал», — ответил Песков на вопрос о возможности снятия блокировки (цитата по ТАСС).
21 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Суд пояснил, что признал деятельность компании экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию в отношении российских военных. В решении суда говорится, что россиянам не запрещено пользоваться Facebook и Instagram.
Накануне замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что Facebook и Instagram заблокированы в России почти на 100%. При этом он отметил, что часть россиян, в том числе дети, используют VPN-сервисы, чтобы получить доступ к Facebook и Instagram, и назвал это «отдельным разговором».