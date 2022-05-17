Песков не исключил разблокировки Meta в России

Накануне замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что Facebook и Instagram заблокированы в России почти на 100%. При этом он отметил, что часть россиян, в том числе дети, используют VPN-сервисы, чтобы получить доступ к Facebook и Instagram, и назвал это «отдельным разговором».