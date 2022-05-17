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Песков не исключил разблокировки Meta в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что ранее признанная экстремистской и запрещенная в России компания Meta может быть разблокирована. В России также заблокированы принадлежащие ей Facebook и Instagram.

«Честно говоря, я бы этого не исключал», — ответил Песков на вопрос о возможности снятия блокировки (цитата по ТАСС).

21 марта Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Суд пояснил, что признал деятельность компании экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию в отношении российских военных. В решении суда говорится, что россиянам не запрещено пользоваться Facebook и Instagram.

Накануне замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что Facebook и Instagram заблокированы в России почти на 100%. При этом он отметил, что часть россиян, в том числе дети, используют VPN-сервисы, чтобы получить доступ к Facebook и Instagram, и назвал это «отдельным разговором».

Ранее по теме: После блокировки Instagram россияне стали меньше пользоваться соцсетями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных