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После блокировки Instagram россияне стали меньше пользоваться соцсетями

Главными бенефициарами перераспределения аудитории стали «ВКонтакте» и Telegram
Дмитрий Игнатьев Мария Истомина
Евгений Разумный / Ведомости

Россияне стали менее активно пользоваться социальными сетями после блокировки Instagram 14 марта (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), следует из данных исследовательской компании Mediascope. 15 апреля среднее время потребления контента в социальных сетях среди жителей России старше 12 лет составило 57 минут. Этот показатель на 9 минут ниже аналогичного за 14 марта, когда доступ к Instagram был ограничен. 

Соцсеть Facebook (запрещена на территории России) была заблокирована 4 марта. При этом, как следует из данных Mediascope, часть пользователей Instagram и Facebook продолжают заходить в эти социальные сети и после блокировки, но время пребывания в них существенно сократилось. Время использования Facebook с начала марта сократилось на 2 минуты, а с начала военной спецоперации этот показатель уменьшился более чем в 2 раза до 7 минут в день. В Instagram – с момента блокировки и начала спецоперации – в 3 и 3,5 раза до 12 минут в день. 

Несмотря на снижение времени нахождения пользователей в последние недели, лидером по этому показателю остается TikTok. Эта соцсеть в начале марта самостоятельно ввела ограничения для россиян из–за закона о фейках, и сейчас в ней нельзя публиковать контент, а также проводить прямые эфиры из России. В результате среднее время, которое россияне проводят в этой соцсети, снизилось с момента введения ограничений с 78 до 69 минут. 

Главными бенефициарами перераспределения аудитории соцсетей стали «ВКонтакте» и Telegram. В мессенджере Telegram время потребления контента с начала военной спецоперации выросло с 33 до 35 минут. Пользователи «ВКонтакте» проводят сейчас в соцсети в среднем 47 минут, т. е. на 2 минуты больше, чем в конце февраля. Эти же площадки сильнее всего увеличили свой среднесуточный охват. У Telegram в период с 24 февраля он вырос почти до 34% – столько россиян старше 12 лет ежедневно заходят в мессенджер, до спецоперации таковых была лишь четверть. У соцсети «ВКонтакте» охват за аналогичный период вырос на 3 п. п. до 41%. 

«ВКонтакте» пообещала бесплатную рекламу авторам сообществ с других площадок

Ежедневная аудитория Instagram, которая на момент начала спецоперации составляла 32% россиян старше 12 лет, снизилась к середине апреля в 2,6 раза до 12%. У Faсebook – в 4 раза до 2%, у TikTok – на 2 п. п. до 26%. 

Почти никак блокировка Instagram и Facebook не отразилась на аудитории «Одноклассников»: в первые недели с начала специальной военной операции ежедневный охват соцсети вырос на 1 п. п. до 17%, а в период с 11 по 15 апреля показатель вернулся к показателю в 16% и держится на этом уровне и по сей день. 

Тот факт, что среди российских соцсетей увеличить охват удалось лишь «ВКонтакте», как считает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, показывает, что эта соцсеть активно обновляется, предлагая пользователям новые продукты – в отличие от «Одноклассников». 

Новые пользователи не прижились на «Одноклассниках» из-за специфики этой соцсети, отмечает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. «Она резко отличается от других площадок трендами, мемами, информацией, которой делятся и обсуждают. Во–вторых, «Одноклассники» ориентируются скорее на текущих пользователей и пытаются под них сделать востребованные и удобные сервисы, чем сделать что-то для завоевания симпатий аудитории американских соцсетей», – сказал он.

Рост аудитории Telegram и мессенджеров как главный тренд наблюдался в последний год, но теперь резко ускорился, что объясняется не только удобством площадки, но и в целом потреблением контента, говорит Казарян: «Оно становится сегментированным – на что подписался, то и читаешь. Классическая соцсеть с лентой новостей и подписками на друзей, знаменитостей – уходящий формат».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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