После блокировки Instagram россияне стали меньше пользоваться соцсетями

Соцсеть Facebook (запрещена на территории России) была заблокирована 4 марта. При этом, как следует из данных Mediascope, часть пользователей Instagram и Facebook продолжают заходить в эти социальные сети и после блокировки, но время пребывания в них существенно сократилось. Время использования Facebook с начала марта сократилось на 2 минуты, а с начала военной спецоперации этот показатель уменьшился более чем в 2 раза до 7 минут в день. В Instagram – с момента блокировки и начала спецоперации – в 3 и 3,5 раза до 12 минут в день.