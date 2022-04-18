«ВКонтакте» пообещала бесплатную рекламу авторам сообществ с других площадок

В марте месячная аудитория платформы впервые превысила 100 млн пользователей, при этом просмотры в «Клипах ВКонтакте» выросли более чем на 20% и достигли 1 млрд. В компании связывают рост интереса к клипам в возросшей активностью авторов: количество ежедневных публикаций каждую неделю росло на миллионы, а количество авторов — на сотни тысяч. В марте в России были заблокированы крупнейшие западные соцсети: Facebook (с 4 марта в ответ на блокировку российских СМИ, освещающих военную операцию на Украине) и Instagram (с 14 марта из-за призывов к насилию в отношении россиян). Владеющая обеими платформами американская корпорация Meta была признана экстремистской, а ее деятельность в РФ запрещена.