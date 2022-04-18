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«ВКонтакте» пообещала бесплатную рекламу авторам сообществ с других площадок

Ведомости

«ВКонтакте» запускает программу поддержки авторов, перешедших с других площадок, сообщает пресс-служба компании. Таким блогерам будет предоставляться бесплатное продвижение на платформе. Участвовать в программе смогут авторы, которые перешли на платформу или возобновили свою деятельность в соцсети с 1 марта 2022 г.

Чтобы подать заявку на бесплатное продвижение, нужно заполнить анкету. Для одобрения заявки у сообщества должны быть аватар, обложка, корректное название и описание, а также не менее пяти оригинальных публикаций и не менее двух новых за последнюю неделю. Еще один критерий — аудитория должна составлять не менее 1000 подписчиков на одной из других площадок. Реклама сообществ будет представлять собой рекламные записи в ленте новостей с кнопкой «Подписаться».

Ранее «ВКонтакте» продлила крупнейшую программу поддержки авторов в своей истории. Соцсеть отказалась от своей комиссии до конца апреля — создатели контента будут получать максимум дохода от инструментов монетизации: в партнерской программе, маркет-платформе, монетизации видео и подписке VK Donut. Как сообщает пресс-служба «ВКонтакте», средний недельный заработок сообществ в конце марта на маркет-платформе вырос на 54%, в VK Donut — почти на 40%, в партнерской программе — на 107%, в видеомонетизации — на 293%.

В марте месячная аудитория платформы впервые превысила 100 млн пользователей, при этом просмотры в «Клипах ВКонтакте» выросли более чем на 20% и достигли 1 млрд. В компании связывают рост интереса к клипам в возросшей активностью авторов: количество ежедневных публикаций каждую неделю росло на миллионы, а количество авторов — на сотни тысяч. В марте в России были заблокированы крупнейшие западные соцсети: Facebook (с 4 марта в ответ на блокировку российских СМИ, освещающих военную операцию на Украине) и Instagram (с 14 марта из-за призывов к насилию в отношении россиян). Владеющая обеими платформами американская корпорация Meta была признана экстремистской, а ее деятельность в РФ запрещена.

Еще одна популярная соцсеть, TikTok (принадлежит китайской ByteDance) приостановила распространение нового контента и ведение прямых эфиров на территории России из-за нового закона о фейках о действиях российских военных.

Ранее по теме: Суд признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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