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Умер американский актер Рэй Лиотта

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Американский актер Рэй Лиотта скончался в возрасте 67 лет, сообщает Deadline. Причина смерти актера не уточняется.

Издание сообщает, что Лиотта умер во сне в Доминиканской Республике, где он работал над фильмом «Опасные воды». Известность актеру принесла роль молодого гангстера в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни» 1990 г.

Лиотта родился 18 декабря 1954 г. в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. В 1978 г. дебютировал на телевидении в сериале «Другой мир». Наиболее известен по ролям в фильмах «Кокаин» (2001), «Идентификация» (2003), «Револьвер» (2005), «Козырные тузы» (2007), «Реальные кабаны» (2007).

7 мая «РИА Новости» сообщили, что американский актер Майк Хагерти, который сыграл управляющего домом мистера Тригера в сериале «Друзья», скончался на 68 году жизни.

Ранее в апреле ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский сообщил, что народный артист России, театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец скончался на 88-м году жизни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных