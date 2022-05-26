Умер американский актер Рэй Лиотта

Лиотта родился 18 декабря 1954 г. в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. В 1978 г. дебютировал на телевидении в сериале «Другой мир». Наиболее известен по ролям в фильмах «Кокаин» (2001), «Идентификация» (2003), «Револьвер» (2005), «Козырные тузы» (2007), «Реальные кабаны» (2007).