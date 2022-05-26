Умер американский актер Рэй Лиотта
Американский актер Рэй Лиотта скончался в возрасте 67 лет, сообщает Deadline. Причина смерти актера не уточняется.
Издание сообщает, что Лиотта умер во сне в Доминиканской Республике, где он работал над фильмом «Опасные воды». Известность актеру принесла роль молодого гангстера в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни» 1990 г.
Лиотта родился 18 декабря 1954 г. в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. В 1978 г. дебютировал на телевидении в сериале «Другой мир». Наиболее известен по ролям в фильмах «Кокаин» (2001), «Идентификация» (2003), «Револьвер» (2005), «Козырные тузы» (2007), «Реальные кабаны» (2007).
7 мая «РИА Новости» сообщили, что американский актер Майк Хагерти, который сыграл управляющего домом мистера Тригера в сериале «Друзья», скончался на 68 году жизни.
Ранее в апреле ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский сообщил, что народный артист России, театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец скончался на 88-м году жизни.