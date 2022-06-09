YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса
YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Об этом блогеры сообщили в своем Telegram-канале.
«Видимо, в этот раз наши видео не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу. В очередной раз YouTube заставляет задуматься, что «свободная» площадка и вовсе не такая уж свободная», — говорится в сообщении. Кузнецов также пояснил «РИА Новости», что это уже не первое удаление канала на YouTube, в предыдущий раз был заблокирован основной канал блогеров.
«Может быть, это произошло из-за пранка с Бушем, потому что как раз мы выложили оригинал на английском и как раз его много смотрело на YouTube англоязычной аудитории», — отметил он.
В мае пранкеры показали запись своего разговора с с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим, которому представились украинским лидером Владимиром Зеленским. Блогеры тогда первым делом поинтересовались у Буша, правда ли, что он «не хотел брать Россию в НАТО». «Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем [президент России Владимир] Путин резко изменился», — заявил Буш. Блогеры также задавали ему различные вопросы, касающиеся военных действий на Украине, он в том числе подтвердил данные о том, что в стране работали американские военные биологическое лаборатории.
Вован и Лексус известны своими пранками над политиками. В 2018 г. они рассказали, как в новогоднюю ночь позвонили тогдашнему украинскому президенту Петру Порошенко. По их словам, они пообщались с украинским лидером от имени генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как отметили Кузнецов и Столяров, президент Украины был рад звонку и стал поздравлять собеседника с Рождеством и Новым 2018 годом. Говоривший с Порошенко пранкер выразил надежду, что украинский лидер не будет в новогоднюю ночь слишком много употреблять водки и горилки. После этих слов Порошенко бросил трубку.