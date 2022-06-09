YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса

В мае пранкеры показали запись своего разговора с с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим, которому представились украинским лидером Владимиром Зеленским. Блогеры тогда первым делом поинтересовались у Буша, правда ли, что он «не хотел брать Россию в НАТО». «Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем [президент России Владимир] Путин резко изменился», — заявил Буш. Блогеры также задавали ему различные вопросы, касающиеся военных действий на Украине, он в том числе подтвердил данные о том, что в стране работали американские военные биологическое лаборатории.