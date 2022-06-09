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YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса

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YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Об этом блогеры сообщили в своем Telegram-канале.

«Видимо, в этот раз наши видео не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу. В очередной раз YouTube заставляет задуматься, что «свободная» площадка и вовсе не такая уж свободная», — говорится в сообщении. Кузнецов также пояснил «РИА Новости», что это уже не первое удаление канала на YouTube, в предыдущий раз был заблокирован основной канал блогеров.

«Может быть, это произошло из-за пранка с Бушем, потому что как раз мы выложили оригинал на английском и как раз его много смотрело на YouTube англоязычной аудитории», — отметил он.

В мае пранкеры показали запись своего разговора с с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим, которому представились украинским лидером Владимиром Зеленским. Блогеры тогда первым делом поинтересовались у Буша, правда ли, что он «не хотел брать Россию в НАТО». «Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем [президент России Владимир] Путин резко изменился», — заявил Буш. Блогеры также задавали ему различные вопросы, касающиеся военных действий на Украине, он в том числе подтвердил данные о том, что в стране работали американские военные биологическое лаборатории.

Вован и Лексус известны своими пранками над политиками. В 2018 г. они рассказали, как в новогоднюю ночь позвонили тогдашнему украинскому президенту Петру Порошенко. По их словам, они пообщались с украинским лидером от имени генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как отметили Кузнецов и Столяров, президент Украины был рад звонку и стал поздравлять собеседника с Рождеством и Новым 2018 годом. Говоривший с Порошенко пранкер выразил надежду, что украинский лидер не будет в новогоднюю ночь слишком много употреблять водки и горилки. После этих слов Порошенко бросил трубку.

Ранее по теме: Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Джорджем Бушем-младшим

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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