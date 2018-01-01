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СМИ сообщили о розыгрыше Порошенко пранкерами в новогоднюю ночь

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, как в новогоднюю ночь позвонили украинскому президенту Петру Порошенко. Запись беседы выложена на странице Вована в «В контакте».

По их словам, они пообщались с украинским лидером от имени генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как отметили Кузнецов и Столяров, президент Украины был рад звонку и стал поздравлять собеседника с Рождеством и Новым 2018 годом. Говоривший с Порошенко пранкер выразил надежду, что украинский лидер не будет в новогоднюю ночь слишком много употреблять водки и горилки. После этих слов Порошенко бросил трубку.

Как утверждает Столяров, именно он общался с украинским лидером по телефону, передает «РИА Новости».