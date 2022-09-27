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Приложение «Юла» удалили из App Store

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Приложение российского сервиса объявлений «Юла» (принадлежит VK), более недоступно в магазине приложений App Store.

При попытке открыть страницу приложения в магазине выдается сообщение «Приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе». Пиложение «Юла» по-прежнему доступно в магазине Google Play для устройств на Android.

Ранее из App Store было удалено приложение социальной сети VK. Также из магазина пропали приложения «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер». Помимо того Apple удалила «Почту» и «Облако Mail.ru». VK направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple.

Ранее по теме: Сервисы VK удалены из App Store

24 сентября из App Store пропали карты и навигатор 2ГИС, принадлежащее «Сберу». В начале сентября из App Store исчезло еще одно приложение компании – «Звук», которое ранее называлось «СберЗвук», а также приложение сервиса для поиска, аренды, продажи и покупки жилья «Домклик» (принадлежит «Сберу»). Основное банковское приложение банка Apple удалила 12 апреля. Всего, по данным аналитической компании Sensor Tower, только за первый месяц после начала спецоперации (в период с 24 февраля по конец марта) из российского App Store по разным причинам были удалены почти 7000 мобильных приложений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных