Приложение «Юла» удалили из App Store

24 сентября из App Store пропали карты и навигатор 2ГИС, принадлежащее «Сберу». В начале сентября из App Store исчезло еще одно приложение компании – «Звук», которое ранее называлось «СберЗвук», а также приложение сервиса для поиска, аренды, продажи и покупки жилья «Домклик» (принадлежит «Сберу»). Основное банковское приложение банка Apple удалила 12 апреля. Всего, по данным аналитической компании Sensor Tower, только за первый месяц после начала спецоперации (в период с 24 февраля по конец марта) из российского App Store по разным причинам были удалены почти 7000 мобильных приложений.