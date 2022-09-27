Приложение «Юла» удалили из App Store
Приложение российского сервиса объявлений «Юла» (принадлежит VK), более недоступно в магазине приложений App Store.
При попытке открыть страницу приложения в магазине выдается сообщение «Приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе». Пиложение «Юла» по-прежнему доступно в магазине Google Play для устройств на Android.
Ранее из App Store было удалено приложение социальной сети VK. Также из магазина пропали приложения «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер». Помимо того Apple удалила «Почту» и «Облако Mail.ru». VK направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple.
24 сентября из App Store пропали карты и навигатор 2ГИС, принадлежащее «Сберу». В начале сентября из App Store исчезло еще одно приложение компании – «Звук», которое ранее называлось «СберЗвук», а также приложение сервиса для поиска, аренды, продажи и покупки жилья «Домклик» (принадлежит «Сберу»). Основное банковское приложение банка Apple удалила 12 апреля. Всего, по данным аналитической компании Sensor Tower, только за первый месяц после начала спецоперации (в период с 24 февраля по конец марта) из российского App Store по разным причинам были удалены почти 7000 мобильных приложений.
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