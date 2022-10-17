Канье Уэст решил купить популярную у сторонников Трампа соцсеть Parler

Parler была создана в 2018 г. как альтернатива Twitter, но с более «мягкой» политикой модерации постов, что привлекало американских правых и сторонников Трампа, часто блокируемых в крупных соцсетях. После президентских выборов ноября 2020 г. приток пользователей Parler усилился, важную роль сыграла блокировка аккаунтов экс-президента после попытки штурма Капитолия его сторонниками в начале января. После этого магазины Apple и Google удалили приложение Parler из своих магазинов, однако уже в апреле 2021 г. приложение вернулось в App Store, а в сентябре 2022 г. – в Google Play.