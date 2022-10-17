Канье Уэст решил купить популярную у сторонников Трампа соцсеть Parler
Американский рэпер Канье Уэст достиг соглашения о покупке соцсети Parler, популярной у сторонников экс-президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление соцсети.
«В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободное самовыражение», – приводятся в заявлении слова Уэста.
Как отмечает Reuters, общий объем привлеченных Parler инвестиций оценивается в $56 млн, сумма готовящейся сделки не разглашается.
Parler была создана в 2018 г. как альтернатива Twitter, но с более «мягкой» политикой модерации постов, что привлекало американских правых и сторонников Трампа, часто блокируемых в крупных соцсетях. После президентских выборов ноября 2020 г. приток пользователей Parler усилился, важную роль сыграла блокировка аккаунтов экс-президента после попытки штурма Капитолия его сторонниками в начале января. После этого магазины Apple и Google удалили приложение Parler из своих магазинов, однако уже в апреле 2021 г. приложение вернулось в App Store, а в сентябре 2022 г. – в Google Play.
Сам Уэст ранее столкнулся с проблемами на площадках нескольких соцсетей, обращает внимание Reuters. В частности, недавно аккаунты рэпера в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и Twitter были заблокированы после публикации там постов, которые модераторы сочли антисемитскими. Кроме того, было временно или полностью остановлено сотрудничество музыканта с рядом модных брендов. При этом в самой Parler Уэст зарегистрировался лишь сегодня.
Ранее в октябре приложение социальной сети экс-президента США Дональда Трампа Truth Social стало доступно в магазине Google Play. В App Store соцсеть появилась еще в феврале, однако столкнулась с трудностями при запуске приложения на Android: Google на протяжении нескольких месяцев отказывалась размещать его в своем магазине из-за отсутствия у проекта «эффективной» модерации контента.
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