Директор Parler сообщил об увольнении после блокировки соцсети
Исполнительного директора соцсети Parler, популярной у сторонников экс-президента США Дональда Трампа и временно заблокированной Apple, Google и Amazon, Джона Матце уволили. Он подтвердил это The Wall Street Journal.
По словам Матце, его уволили через несколько дней после того, как соцсеть была разблокирована. «В течение последних нескольких месяцев я встречал постоянное сопротивление своему видению продукта, моей твердой вере в свободу слова и моему взгляду на то, как следует управлять сайтом Parler», — пояснил экс-директор соцсети. Он добавил, что теперь компанию контролирует один из ее инвесторов, известных своими правыми взглядами — Ребеккой Мерсер.
«Я выступал за большую стабильность продукта и за то, что считаю более эффективным подходом к модерации контента», — заверил экс-директор Parler.
Parler создан в 2018 г. как альтернатива Twitter, но с более мягкой политикой модерации постов, что привлекало американских правых и сторонников Трампа, часто блокируемых в крупных соцсетях. После президентских выборов ноября 2020 г. приток пользователей Parler усилился, важную роль сыграла блокировка аккаунтов экс-президента после попытки штурма Капитолия его сторонниками в начале января. Тогда аудитория соцсети увеличилась с 500 000 до 4 млн. К моменту удаления приложения из магазинов Apple и Google в Parler было 15 млн пользователей.
После этого Telegram занял второе место по числу скачиваний в США.