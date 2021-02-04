Директор Parler сообщил об увольнении после блокировки соцсети

Parler создан в 2018 г. как альтернатива Twitter, но с более мягкой политикой модерации постов, что привлекало американских правых и сторонников Трампа, часто блокируемых в крупных соцсетях. После президентских выборов ноября 2020 г. приток пользователей Parler усилился, важную роль сыграла блокировка аккаунтов экс-президента после попытки штурма Капитолия его сторонниками в начале января. Тогда аудитория соцсети увеличилась с 500 000 до 4 млн. К моменту удаления приложения из магазинов Apple и Google в Parler было 15 млн пользователей.