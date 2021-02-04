Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Директор Parler сообщил об увольнении после блокировки соцсети

Ведомости

Исполнительного директора соцсети Parler, популярной у сторонников экс-президента США Дональда Трампа и временно заблокированной Apple, Google и Amazon, Джона Матце уволили. Он подтвердил это The Wall Street Journal.

По словам Матце, его уволили через несколько дней после того, как соцсеть была разблокирована. «В течение последних нескольких месяцев я встречал постоянное сопротивление своему видению продукта, моей твердой вере в свободу слова и моему взгляду на то, как следует управлять сайтом Parler», — пояснил экс-директор соцсети. Он добавил, что теперь компанию контролирует один из ее инвесторов, известных своими правыми взглядами — Ребеккой Мерсер.

«Я выступал за большую стабильность продукта и за то, что считаю более эффективным подходом к модерации контента», — заверил экс-директор Parler.

Другой крупный инвестор Parler, Дэн Бонгино, заявил на видео в Facebook, что Матце несет ответственность за «действительно плохие решения», которые привели к отключению Parler, а также за проблемы со стабильностью приложения.

Parler создан в 2018 г. как альтернатива Twitter, но с более мягкой политикой модерации постов, что привлекало американских правых и сторонников Трампа, часто блокируемых в крупных соцсетях. После президентских выборов ноября 2020 г. приток пользователей Parler усилился, важную роль сыграла блокировка аккаунтов экс-президента после попытки штурма Капитолия его сторонниками в начале января. Тогда аудитория соцсети увеличилась с 500 000 до 4 млн. К моменту удаления приложения из магазинов Apple и Google в Parler было 15 млн пользователей.

После этого Telegram занял второе место по числу скачиваний в США.

Ранее по теме: Как Дональд Трамп и Марк Цукерберг помогли Павлу Дурову

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных