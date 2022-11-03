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Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске

Ведомости

В доме журналиста Андрея Караулова начались обыски. Об этом сообщил сам журналист в своем Telegram-канале. 

«В моем доме начался обыск. По заявлению [главы госкорпорации "Ростех"] Сергея Чемезова, статья “Клевета”. <...> “Пьеса” называется: “Ксения Собчак, акт второй”. Не получилось с Собчак, заходят через Караулова», — написал он. 

Позже в разговоре с «РИА Новости» Караулов сообщил, что по разговору с дознавателем он находится в статусе свидетеля, само заявление Чемезова он не видел.

26 октября в загородном доме журналистка Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) были арестованы до 24 декабря. Они обвиняются в вымогательстве 11 млн руб. у Чемезова.

Саму Собчак не подозревают по делу о вымогательстве. Журналистка покинула Россию, но, по словам ее матери — члена Совета Федерации от Республики Тыва Людмилы Нарусовой, она скоро вернется.

Андрею Караулову 64 года. Раньше он работал ведущим на телеканалах ТНТ, «ТВ Центр», «Пятый канал», НТВ. В частности, вел программы «Русский век» и «Момент истины». Помимо этого, ему принадлежит авторство книги «Вокруг Кремля» и документального фильма «Неизвестный Путин». Сейчас Караулов ведет YouTube-канал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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