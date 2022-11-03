Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске
В доме журналиста Андрея Караулова начались обыски. Об этом сообщил сам журналист в своем Telegram-канале.
«В моем доме начался обыск. По заявлению [главы госкорпорации "Ростех"] Сергея Чемезова, статья “Клевета”. <...> “Пьеса” называется: “Ксения Собчак, акт второй”. Не получилось с Собчак, заходят через Караулова», — написал он.
Позже в разговоре с «РИА Новости» Караулов сообщил, что по разговору с дознавателем он находится в статусе свидетеля, само заявление Чемезова он не видел.
26 октября в загородном доме журналистка Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) были арестованы до 24 декабря. Они обвиняются в вымогательстве 11 млн руб. у Чемезова.
Саму Собчак не подозревают по делу о вымогательстве. Журналистка покинула Россию, но, по словам ее матери — члена Совета Федерации от Республики Тыва Людмилы Нарусовой, она скоро вернется.
Андрею Караулову 64 года. Раньше он работал ведущим на телеканалах ТНТ, «ТВ Центр», «Пятый канал», НТВ. В частности, вел программы «Русский век» и «Момент истины». Помимо этого, ему принадлежит авторство книги «Вокруг Кремля» и документального фильма «Неизвестный Путин». Сейчас Караулов ведет YouTube-канал.
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