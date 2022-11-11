Пародийные аккаунты в Twitter обяжут включить маркировку в название

«В дальнейшем аккаунты, занимающиеся пародией, должны включать слово "пародия" в свое название, а не только в биографию. Если быть более точным, речь идет об аккаунтах, занимающимися пародийными подражаниями. В принципе, вводить в заблуждение людей — это не нормально», – написал он в своем микроблоге.