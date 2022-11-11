Пародийные аккаунты в Twitter обяжут включить маркировку в название
Пародийные аккаунты в Twitter должны будут маркировать себя соответствующим образом не только в своем описании, но и в названии, заявил новый владелец компании Илон Маск.
«В дальнейшем аккаунты, занимающиеся пародией, должны включать слово "пародия" в свое название, а не только в биографию. Если быть более точным, речь идет об аккаунтах, занимающимися пародийными подражаниями. В принципе, вводить в заблуждение людей — это не нормально», – написал он в своем микроблоге.
7 ноября Маск заявил о блокировке всех аккаунтов, выдающих себя за других людей и не указывающих, что являются пародийными. При этом верифицированные аккаунты будут терять синюю галочку в случае смены названия, добавил он.
Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. После этого в компании произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Также бизнесмен обещал разблокировать страницы некоторых пользователей, которые стали недоступны из-за несогласия сотрудников компании с их высказываниями.
8 ноября портал Platformer со ссылкой на источники сообщил, что Маск рассматривал возможность сделать доступ к социальной сети платным. Уточняется, что Twitter может установить ежемесячный лимит на бесплатное пользование социальной сетью, после чего пользователь должен будет оформить подписку, чтобы продолжить просмотр.
Позднее компания провела массовые сокращения, уволив половину из своих 7500 сотрудников. 10 ноября же стало известно, что Маск предупредил сотрудников о «грядущих сложных временах» и сообщил о запрете удаленной работы.
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