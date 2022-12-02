Песни российских исполнителей начали выбывать из чартов постсоветских стран

В Белоруссии, Узбекистане и Азербайджане количество треков из России сократилось более чем в два раза: в первых двух республиках с семи до трех песен, в Азербайджане — с пяти до двух. Отмечается, что еще год назад у азербайджанцев лидировала песня Jony & HammAli «Наверно, ты меня не помнишь». Однако в 2022 г. дуэт Jony and Anna Asti оказался на пятом месте, а фит Miyagi & Эндшпиль — на седьмом.