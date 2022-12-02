Песни российских исполнителей начали выбывать из чартов постсоветских стран
Количество треков российских музыкантов за год сократилось практически во всех чартах стран бывших республик СССР. Такой вывод сделал РБК, проанализировав статистику сервиса Apple Music, ежесуточно формирующего топ-100 самых популярных композиций по странам мира (за исключением Грузии, в пресс-службе Apple не объяснили отсутствие данного хит-парада).
Годом ранее издание провело аналогичное исследование, чтобы выявить наиболее популярные песни в постсоветских странах. На основе данных Apple Music анализировались предпочтения аудитории Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Молдавии, Украины, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Как отмечает РБК, в декабре 2021 г. треки российских музыкантов лидировали по популярности практически во всех странах бывшего СССР. Так, в Молдавии и на Украине девять строчек из топ-10 принадлежало представителям российской эстрады. Наименее активно российскую музыку слушали в Литве.
В декабре 2022 г. в украинский чарт вошла только одна российская композиция — трек Instasamka «За деньги да». По данным РБК, еще шесть строчек заняли украинские исполнители, остальные две — у американских музыкантов Lady Gaga и Eminem.
Также число российских песен сократилось до одной в хит-параде Казахстана (в 2021 г. — 7). Девятое место в топ-10 также заняла Instasamka. При этом в Киргизии и Литве в декабрьский чарт песни российских музыкантов не попали вовсе. Однако еще год назад в топе Киргизии было шесть треков из России, а в Литве — два.
В Белоруссии, Узбекистане и Азербайджане количество треков из России сократилось более чем в два раза: в первых двух республиках с семи до трех песен, в Азербайджане — с пяти до двух. Отмечается, что еще год назад у азербайджанцев лидировала песня Jony & HammAli «Наверно, ты меня не помнишь». Однако в 2022 г. дуэт Jony and Anna Asti оказался на пятом месте, а фит Miyagi & Эндшпиль — на седьмом.
Сокращение российских треков в украинском чарте Apple Music объясняется законом, который вступил в силу на Украине в начале октября. Согласно документу, в стране запрещается публичное воспроизведение и исполнение российской музыки. Речь идет о композициях, которые были записаны с 1991 г. гражданами России.
Еще в августе «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование музыкального рынка Москвы, подготовленное компанией «Технологии доверия» (ранее PwC в России) и креативным бюро «К22», прогнозировал откат концертной индустрии в России по объему доходов до уровня 2017 г. Это в том числе связано с отказом ряда зарубежных музыкантов выступать в России на фоне начала спецоперации на Украине. Ранее свои концерты в РФ отменили группы Imagine Dragons, Imagine Dragons, Green Day, Slipknot, музыканты Bjork, Том Оделл и другие артисты. Также в стране не планируют выступать ряд российских исполнителей, в том числе Facе (признан иноагентом), Noize MC (признан иноагентом), Oxxxymiron (признан иноагентом) и Земфира.
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