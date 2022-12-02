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Канье Уэст отказался от покупки популярной у сторонников Трампа соцсети Parler

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Американский рэпер Канье Уэст (теперь известный как Ye) в середине ноября договорился об отказе от покупки соцсети Parler с ее материнской компанией Parlement Technologies, пишет Reuters.

«Это решение было принято в интересах обеих сторон в середине ноября. Parler продолжит использовать будущие возможности для роста и эволюции платформы для нашего динамичного сообщества», – заявили в Parlement Technologies.

О достигнутом соглашении Уэста о покупке Parler стало известно в середине октября. «В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободное самовыражение», – заявил тогда музыкант.

Parler была создана в 2018 г. как альтернатива Twitter, но с более «мягкой» политикой модерации постов, что привлекало американских правых и сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, часто блокируемых в крупных соцсетях. После президентских выборов ноября 2020 г. приток пользователей Parler усилился, важную роль сыграла блокировка аккаунтов экс-президента после попытки штурма Капитолия его сторонниками в начале января. После этого магазины Apple и Google удалили приложение Parler из своих магазинов, однако уже в апреле 2021 г. приложение вернулось в App Store, а в сентябре 2022 г. – в Google Play. Общий объем привлеченных Parler инвестиций оценивается в $56 млн, отмечал ранее Reuters.

Сам Уэст ранее столкнулся с проблемами на площадках нескольких соцсетей, обращает внимание Reuters. В частности, 9 октября аккаунт рэпера в Twitter был заблокирован после публикации там постов, которые модераторы сочли антисемитскими. 28 октября после покупки соцсети Илоном Маском аккаунт восстановили, однако уже сегодня, 2 декабря, он снова был заблокирован. Маск заявил, что «сделал все возможное», но Уэст вновь нарушил правила площадки касательно призывов к насилию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных