Канье Уэст отказался от покупки популярной у сторонников Трампа соцсети Parler
Американский рэпер Канье Уэст (теперь известный как Ye) в середине ноября договорился об отказе от покупки соцсети Parler с ее материнской компанией Parlement Technologies, пишет Reuters.
«Это решение было принято в интересах обеих сторон в середине ноября. Parler продолжит использовать будущие возможности для роста и эволюции платформы для нашего динамичного сообщества», – заявили в Parlement Technologies.
О достигнутом соглашении Уэста о покупке Parler стало известно в середине октября. «В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободное самовыражение», – заявил тогда музыкант.
Parler была создана в 2018 г. как альтернатива Twitter, но с более «мягкой» политикой модерации постов, что привлекало американских правых и сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, часто блокируемых в крупных соцсетях. После президентских выборов ноября 2020 г. приток пользователей Parler усилился, важную роль сыграла блокировка аккаунтов экс-президента после попытки штурма Капитолия его сторонниками в начале января. После этого магазины Apple и Google удалили приложение Parler из своих магазинов, однако уже в апреле 2021 г. приложение вернулось в App Store, а в сентябре 2022 г. – в Google Play. Общий объем привлеченных Parler инвестиций оценивается в $56 млн, отмечал ранее Reuters.
Сам Уэст ранее столкнулся с проблемами на площадках нескольких соцсетей, обращает внимание Reuters. В частности, 9 октября аккаунт рэпера в Twitter был заблокирован после публикации там постов, которые модераторы сочли антисемитскими. 28 октября после покупки соцсети Илоном Маском аккаунт восстановили, однако уже сегодня, 2 декабря, он снова был заблокирован. Маск заявил, что «сделал все возможное», но Уэст вновь нарушил правила площадки касательно призывов к насилию.
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