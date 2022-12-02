Газета
Медиа

Маск вновь заблокировал Канье Уэста в Twitter

Ведомости

Американский предприниматель, новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск снова заблокировал рэпера Канье Уэста. Сообщение об этом появилось в аккаунте Маска.

«Я сделал все возможное. Несмотря на это, он снова нарушил наши правила против призывов к насилию. Аккаунт будет заблокирован», — сказано в сообщении. Позже Маск уточнил, что «учетная запись заблокирована за подстрекательство к насилию, а не нелестное фото, где меня обливает из шланга Ари». Сейчас действие учетной записи рэпера было приостановлено.

Аккаунт Уэста был разблокирован 28 октября. Рэпер был заблокирован за публикацию высказываний, которые посчитали антисемитскими. СМИ связывали это с тем, что новым владельцем социальной сети стал Маск.

Сделка по приобретению Twitter за $44 млрд была закрыта 27 октября. 22 ноября предприниматель сообщил, что число пользователей социальной сети достигло рекордного количества в 259,4 млн человек, увеличившись за неделю на 1,6 млн. Для сравнения — в начале октября этот показатель находился на уровне 250,5 млн человек.

Ранее по теме: Twitter отказался от политики борьбы с дезинформацией о COVID-19

На прошлой неделе Маск сообщил, что планирует «амнистировать» всех заблокированных пользователей до конца этой недели. По информации Bloomberg, предприниматель также намерен отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. Помимо аккаунта Уэста, разработчики платформы уже вернули аккаунт экс-президенту США Дональду Трампу.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных