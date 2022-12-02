Маск вновь заблокировал Канье Уэста в Twitter
Американский предприниматель, новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск снова заблокировал рэпера Канье Уэста. Сообщение об этом появилось в аккаунте Маска.
«Я сделал все возможное. Несмотря на это, он снова нарушил наши правила против призывов к насилию. Аккаунт будет заблокирован», — сказано в сообщении. Позже Маск уточнил, что «учетная запись заблокирована за подстрекательство к насилию, а не нелестное фото, где меня обливает из шланга Ари». Сейчас действие учетной записи рэпера было приостановлено.
Аккаунт Уэста был разблокирован 28 октября. Рэпер был заблокирован за публикацию высказываний, которые посчитали антисемитскими. СМИ связывали это с тем, что новым владельцем социальной сети стал Маск.
Сделка по приобретению Twitter за $44 млрд была закрыта 27 октября. 22 ноября предприниматель сообщил, что число пользователей социальной сети достигло рекордного количества в 259,4 млн человек, увеличившись за неделю на 1,6 млн. Для сравнения — в начале октября этот показатель находился на уровне 250,5 млн человек.
На прошлой неделе Маск сообщил, что планирует «амнистировать» всех заблокированных пользователей до конца этой недели. По информации Bloomberg, предприниматель также намерен отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. Помимо аккаунта Уэста, разработчики платформы уже вернули аккаунт экс-президенту США Дональду Трампу.
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