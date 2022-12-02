Маск вновь заблокировал Канье Уэста в Twitter

«Я сделал все возможное. Несмотря на это, он снова нарушил наши правила против призывов к насилию. Аккаунт будет заблокирован», — сказано в сообщении. Позже Маск уточнил, что «учетная запись заблокирована за подстрекательство к насилию, а не нелестное фото, где меня обливает из шланга Ари». Сейчас действие учетной записи рэпера было приостановлено.