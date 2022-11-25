Маск пообещал разблокировать все профили Twitter на следующей неделе
Американский предприниматель, новый владелец компании Twitter Илон Маск сообщил, что планирует «амнистировать» всех заблокированных пользователей социальной сети на следующей неделе. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
«Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei (глас народа – глас Божий)», — написал он после того, как в проведенном Маском опросе 72,4% пользователей высказались за разблокировку аккаунтов.
Уточняется, что речь идет только о тех аккаунтах, которые не нарушили закон и не распространяли «вопиющий» спам. Четверть пользователей (27,6%) не поддержали эту идею.
Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. 22 ноября предприниматель сообщил, что число пользователей социальной сети достигло рекордного количества в 259,4 млн человек, увеличившись за неделю на 1,6 млн. Для сравнения — в начале октября этот показатель находился на уровне 250,5 млн человек.
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