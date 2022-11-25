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Маск пообещал разблокировать все профили Twitter на следующей неделе

Ведомости

Американский предприниматель, новый владелец компании Twitter Илон Маск сообщил, что планирует «амнистировать» всех заблокированных пользователей социальной сети на следующей неделе. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei (глас народа – глас Божий)», — написал он после того, как в проведенном Маском опросе 72,4% пользователей высказались за разблокировку аккаунтов.

Уточняется, что речь идет только о тех аккаунтах, которые не нарушили закон и не распространяли «вопиющий» спам. Четверть пользователей (27,6%) не поддержали эту идею.

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Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. 22 ноября предприниматель сообщил, что число пользователей социальной сети достигло рекордного количества в 259,4 млн человек, увеличившись за неделю на 1,6 млн. Для сравнения — в начале октября этот показатель находился на уровне 250,5 млн человек.

Агентство Bloomberg сообщило, что Маск планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. Разработчики платформы уже вернули аккаунт рэперу Канье Уэсту и экс-президенту США Дональду Трампу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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