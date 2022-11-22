Маск начал поиск новых сотрудников Twitter после сокращения двух третей штата
Американский предприниматель, новый владелец компании Twitter Илон Маск сообщил на собрании с сотрудниками компании о том, что начал нанимать новых сотрудников после сокращения около двух третей работников. Об этом пишут The Verge и Business Insider со ссылкой на источники, которые присутствовали на встрече с Маском.
Уточняется, что сейчас в штате осталось 2300 человек вместо 7500. Численность сотрудников в компании может продолжить снижаться, поскольку количество уволенных работников все еще подсчитывается, пишет Business Insider. The Verge сообщает, что число оставшихся сотрудников составило 2700 человек.
По информации Business Insider, Маск планирует начать наем новых сотрудников, в первую очередь, инженеров, число которых сократилось в два раза с момента покупки Twitter. При этом в настоящее время на веб-сайте компании открытые вакансии отсутствуют, сообщил The Verge. Помимо этого, Маск планирует набрать сотрудников и в отдел продаж, который также лишился почти всех руководителей.
Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. После этого он провел ряд кадровых перестановок. 16 ноября он выдвинул сотрудникам компании новый ультиматум: он предложил им начать «интенсивно» работать или уволиться. После этого сотни сотрудников решили покинуть компанию. Маск был вынужден смягчить требование об обязательном присутствии в офисе.
В своем первом письме сотрудникам Маск предупредил о «грядущих сложных временах» и сообщил о запрете удаленной работы. Он подчеркнул влияние экономических перспектив на такую зависимую от рекламных доходов компанию, как Twitter. В рамках новых правил сотрудники должны находиться в офисе не менее 40 часов в неделю. Маск будет делать исключения только в особых случаях.
Еще до того, как сделка была закрыта, газета The Washington Post со ссылкой на источники в компании и корпоративные документы сообщила, что в случае покупки Twitter Маск планирует оставить в штате минимальное число сотрудников — около 2000 из нынешних 7500. После этого сотрудники Twitter составили открытое письмо к руководству компании, в котором потребовали прекратить «неосмотрительные угрозы увольнения» и назвали план Маска «безрассудным» и «явным актом запугивания работников». Также они обратились к предпринимателю с требованием взять на себя обязательство сохранить численность компании и соблюдать права и льготы сотрудников.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.