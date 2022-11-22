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Бизнес

Маск сообщил о рекордном числе активных пользователей в Twitter

Ведомости

На прошлой неделе число активных пользователей в Twitter увеличилось на 1,6 млн и достигло рекордного значения в 259,4 млн человек. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в своем аккаунте на платформе. 

Бизнесмен также опубликовал график изменения числа пользователей Twitter по неделям — со 2 октября по 20 ноября. Так, в начале октября показатель составлял 250,5 млн человек, а к концу ноября достиг 259,4 млн. 

Илон Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября. Соцсеть обошлась ему в $44 млрд. Помимо Twitter Маск также владеет компаниями Tesla и SpaceX.

После закрытия сделки в компании уже произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. 

Кроме того, 16 ноября бизнесмен выдвинул сотрудникам ультиматум: начать «интенсивно» работать или уволиться. После этого, по данным Bloomberg и Reuters, сотни сотрудников решили покинуть компанию. 

Также Bloomberg писал, что глава компании планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. Так, Маск уже вернул аккаунты рэперу Канье Уэсту и экс-президенту США Дональду Трампу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных