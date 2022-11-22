Маск сообщил о рекордном числе активных пользователей в Twitter
На прошлой неделе число активных пользователей в Twitter увеличилось на 1,6 млн и достигло рекордного значения в 259,4 млн человек. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в своем аккаунте на платформе.
Бизнесмен также опубликовал график изменения числа пользователей Twitter по неделям — со 2 октября по 20 ноября. Так, в начале октября показатель составлял 250,5 млн человек, а к концу ноября достиг 259,4 млн.
Илон Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября. Соцсеть обошлась ему в $44 млрд. Помимо Twitter Маск также владеет компаниями Tesla и SpaceX.
После закрытия сделки в компании уже произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде.
Также Bloomberg писал, что глава компании планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. Так, Маск уже вернул аккаунты рэперу Канье Уэсту и экс-президенту США Дональду Трампу.
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