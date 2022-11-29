Twitter отказался от политики борьбы с дезинформацией о COVID-19
Социальная сеть Twitter, которая сейчас находится в собственности американского предпринимателя Илона Маска, решила отказаться от принятой в 2020 г. политики по борьбе с дезинформацией о COVID-19 и о вакцинации, пишет CNN со ссылкой на раздел с правилами информации социальной сети.
«Начиная с 23 ноября 2022 г. Twitter больше не применяет политику борьбы с дезинформацией о COVID-19», — сказано в сообщении.
Уточняется, что на изменение политики социальной сети обратили внимание несколько пользователей Twitter. Социальная сеть же об этом изменении отдельно не уведомляла.
С началом пандемии коронавируса в 2020 г. Twitter начал бороться с дезинформацией на тему коронавируса и вакцинации и удалять посты с информацией, которая может быть недостоверной. В компании тогда назвали распространение таких сообщений «серьезной и растущей проблемой». В частности, удалять планировалось сообщения о том, что вакцина является вредоносной или используется для контроля над людьми. В ответ многие обвинили соцсеть в цензуре.
Согласно опубликованной статистике, в период с января 2020 г. по сентябрь 2022 г. Twitter приостановил работу более 11 000 аккаунтов за публикацию вводящей в заблуждение информации о пандемии и удалил почти 100 000 постов
Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. 22 ноября предприниматель сообщил, что число пользователей социальной сети достигло рекордного количества в 259,4 млн человек, увеличившись за неделю на 1,6 млн. Для сравнения — в начале октября этот показатель находился на уровне 250,5 млн человек.
Решение отказаться от политики борьбы с дезинформацией по коронавирусу является не первым с момента завершения сделки. В частности, на прошлой неделе Маск сообщил, что планирует «амнистировать» всех заблокированных пользователей до конца этой недели. По информации Bloomberg, предприниматель также намерен отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. Разработчики платформы уже вернули аккаунт рэперу Канье Уэсту и экс-президенту США Дональду Трампу.
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