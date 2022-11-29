Twitter отказался от политики борьбы с дезинформацией о COVID-19

С началом пандемии коронавируса в 2020 г. Twitter начал бороться с дезинформацией на тему коронавируса и вакцинации и удалять посты с информацией, которая может быть недостоверной. В компании тогда назвали распространение таких сообщений «серьезной и растущей проблемой». В частности, удалять планировалось сообщения о том, что вакцина является вредоносной или используется для контроля над людьми. В ответ многие обвинили соцсеть в цензуре.