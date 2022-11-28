Маск рассказал об угрозах Apple удалить Twitter из AppStore
Американская корпорация Apple пригрозила удалить Twitter из своего магазина приложений AppStore, заявил миллиардер и новый владелец компании Илон Маск.
«Apple также пригрозила удалить Twitter из своего AppStore, но не сказала нам, почему», – написал он на своей странице в Twitter.
До этого Маск заявил, что Apple в основном перестала размещать рекламу в Twitter. «Они ненавидят свободу слова в Америке?», – прокомментировал он. После этого Маск опубликовал несколько твитов о комиссии AppStore в 30%, а также устроил опрос среди своих читателей на тему того, должна ли Apple публиковать данные о всех своих «актах цензуры», которые влияют на ее потребителей.
Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября. Соцсеть обошлась ему в $44 млрд. Помимо Twitter Маск также владеет компаниями Tesla и SpaceX. После закрытия сделки в компании уже произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде.
Кроме того, 16 ноября бизнесмен выдвинул сотрудникам ультиматум: начать «интенсивно» работать или уволиться. После этого, по данным Bloomberg и Reuters, сотни сотрудников решили покинуть компанию. Также Bloomberg писал, что глава компании планирует отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. Так, Маск уже вернул аккаунты рэперу Канье Уэсту и экс-президенту США Дональду Трампу.
Маск также сначала запустил, а вскоре приостановил продажу подписки Twitter Blue из-за распространения верифицированных фейковых аккаунтов, выдающих себя за официальные страницы политиков и знаменитостей. 22 ноября он заявил о рекордном числе активных пользователей в Twitter.
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