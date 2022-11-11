Продажу подписки Twitter Blue приостановили из-за роста числа фейковых аккаунтов

Так, к примеру, поддельный аккаунт, выдающий себя за звезду баскетбола Леброна Джеймса, ложно написал в соцсети, что спортсмен просит о сделке. Еще один поддельный аккаунт с синей галочкой, выдающий себя за бывшего президента США Джорджа Буша, написал в Twitter: «Я скучаю по убийствам иракцев».