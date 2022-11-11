Продажу подписки Twitter Blue приостановили из-за роста числа фейковых аккаунтов
Twitter приостановил продажу подписки Twitter Blue из-за распространения верифицированных фейковых акканутов, выдающих себя за официальные страницы политиков и знаменитостей, передает газета The Washington Post со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам компании.
В письме сотрудникам Twitter говорилось, что было решено временно остановить продажу подписки Twitter Blue, которая позволяет аккаунтам получать синюю галочку. Пауза должна «помочь решить проблему с выдачей себя за другого».
Издание отмечает, что на этой неделе появилось несколько новых аккаунтов с синей галочкой, выдающих себя за политиков, знаменитостей и бренды, включая президента США Джо Байдена, после запуска продажи подписки.
Так, к примеру, поддельный аккаунт, выдающий себя за звезду баскетбола Леброна Джеймса, ложно написал в соцсети, что спортсмен просит о сделке. Еще один поддельный аккаунт с синей галочкой, выдающий себя за бывшего президента США Джорджа Буша, написал в Twitter: «Я скучаю по убийствам иракцев».
7 ноября новый владелец Twitter Илон Маск заявил о блокировке всех аккаунтов, выдающих себя за других людей и не указывающих, что являются пародийными. При этом верифицированные аккаунты будут терять синюю галочку в случае смены названия, добавил он.
Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. После этого в компании произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Также бизнесмен обещал разблокировать страницы некоторых пользователей, которые стали недоступны из-за несогласия сотрудников компании с их высказываниями.
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