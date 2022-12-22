Россияне назвали «Первый канал» главным телеканалом 2022 года
Каждый второй россиянин (50%) назвал главным телеканалом 2022 г. «Первый канал», следует из результатов опроса ВЦИОМ. Опрос был проведен 3 декабря, в нем приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет.
В тройку лидеров также вошли «Россия-1» и «Россия-24», их считают главными каждый четвертый россиянин (23% и 4% соответственно). НТВ назвали 3% опрошенных.
Лучшим российским исполнителем россияне признали Олега Газманова. За него проголосовали 14% респондентов. Столько же россиян посчитали лучшей певицей 2022 г. Полину Гагарину. В тройку лидеров также вошли Алла Пугачева (8%) и Валерия (7%). За SHAMANa (Ярослава Дронова) проголосовали 13%, за Николая Баскова — 9%.