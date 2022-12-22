Россияне назвали «Первый канал» главным телеканалом 2022 года

Лучшим российским исполнителем россияне признали Олега Газманова. За него проголосовали 14% респондентов. Столько же россиян посчитали лучшей певицей 2022 г. Полину Гагарину. В тройку лидеров также вошли Алла Пугачева (8%) и Валерия (7%). За SHAMANa (Ярослава Дронова) проголосовали 13%, за Николая Баскова — 9%.