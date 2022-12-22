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Россияне назвали «Первый канал» главным телеканалом 2022 года

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Каждый второй россиянин (50%) назвал главным телеканалом 2022 г. «Первый канал», следует из результатов опроса ВЦИОМ. Опрос был проведен 3 декабря, в нем приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет.

В тройку лидеров также вошли «Россия-1» и «Россия-24», их считают главными каждый четвертый россиянин (23% и 4% соответственно). НТВ назвали 3% опрошенных. 

Лучшим российским исполнителем россияне признали Олега Газманова. За него проголосовали 14% респондентов. Столько же россиян посчитали лучшей певицей 2022 г. Полину Гагарину. В тройку лидеров также вошли Алла Пугачева (8%) и Валерия (7%). За SHAMANa (Ярослава Дронова) проголосовали 13%, за Николая Баскова — 9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных