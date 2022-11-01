Россияне назвали Олега Газманова лучшим певцом 2022 года
ВЦИОМ представил результаты опроса, посвященного выбору лучших музыкантов и актеров в РФ. Исследование опубликовано на сайте ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
Так, лучшим певцом в этом году 14% опрошенных назвали Олега Газманова. В тройке также оказались SHAMAN (13%) и Николай Басков (9%). Еще 8% выбрали Филиппа Киркорова, пятую строчку разделили Григорий Лепс и Сергей Лазарев — лучшими артистами их считают по 6% респондентов. По 4% опрошенных остановили свой выбор на Льве Лещенко и Николае Расторгуеве (Группа «Любэ»).
Лучшей певицей россияне признали Полину Гагарину (14%). За ней следуют Алла Пугачева (8%) и Валерия (7%). По 5% респондентов обозначили своими фаворитами Ларису Долину и Юлию Чичерину, а еще по 4% — Софию Ротару, Елену Ваенгу, Zivert, Пелагею и Земфиру.
Рейтинг лучших актеров возглавил Сергей Безруков (11%). 9% респондентов выбрали Константина Хабенского. Замкнули тройку лидеров Владимир Машков и Сергей Бурунов — у них по 7%. В топ также попали Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Александр Петров и Сергей Пускепалис (по 3%).
Лучшей актрисой 2022 г. стала Елизавета Боярская (6%). Еще 5% опрошенных назвали Светлану Ходченкову. В топ-5 также вошли Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева. Каждая из них получила признание 4% опрошенных. В рейтинге также оказались Чулпан Хаматова, Мария Александрова (по 3%), а также Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова (по 2%).
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