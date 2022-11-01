Россияне назвали Олега Газманова лучшим певцом 2022 года

Лучшей актрисой 2022 г. стала Елизавета Боярская (6%). Еще 5% опрошенных назвали Светлану Ходченкову. В топ-5 также вошли Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева. Каждая из них получила признание 4% опрошенных. В рейтинге также оказались Чулпан Хаматова, Мария Александрова (по 3%), а также Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова (по 2%).