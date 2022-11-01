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Россияне назвали Олега Газманова лучшим певцом 2022 года

Ведомости

ВЦИОМ представил результаты опроса, посвященного выбору лучших музыкантов и актеров в РФ. Исследование опубликовано на сайте ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Так, лучшим певцом в этом году 14% опрошенных назвали Олега Газманова. В тройке также оказались SHAMAN (13%) и Николай Басков (9%). Еще 8% выбрали Филиппа Киркорова, пятую строчку разделили Григорий Лепс и Сергей Лазарев — лучшими артистами их считают по 6% респондентов. По 4% опрошенных остановили свой выбор на Льве Лещенко и Николае Расторгуеве (Группа «Любэ»).

Лучшей певицей россияне признали Полину Гагарину (14%). За ней следуют Алла Пугачева (8%) и Валерия (7%). По 5% респондентов обозначили своими фаворитами Ларису Долину и Юлию Чичерину, а еще по 4% — Софию Ротару, Елену Ваенгу, Zivert, Пелагею и Земфиру.

Рейтинг лучших актеров возглавил Сергей Безруков (11%). 9% респондентов выбрали Константина Хабенского. Замкнули тройку лидеров Владимир Машков и Сергей Бурунов — у них по 7%. В топ также попали Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Александр Петров и Сергей Пускепалис (по 3%).

Лучшей актрисой 2022 г. стала Елизавета Боярская (6%). Еще 5% опрошенных назвали Светлану Ходченкову. В топ-5 также вошли Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева. Каждая из них получила признание 4% опрошенных. В рейтинге также оказались Чулпан Хаматова, Мария Александрова (по 3%), а также Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова (по 2%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных