Минкультуры оценило идею проката ввезенного через Белоруссию иностранного кино
Прокат без лицензии ввезенного через Белоруссию иностранного кино из недружественных стран ограничивает права зарубежных правообладателей, заявило Министерство культуры России. Так в ведомстве ответили на запрос первого зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына на предложение о выдаче прокатного удостоверения на территории России при ввозе иностранных фильмов через Белоруссию, передает ТАСС.
Ранее сенаторы, как уточняет агентство, выступили с идеей выдачи прокатного удостоверения на зарубежное кино без предоставления копий документов о праве использования того или иного фильма, если правообладатель – иностранное юридическое или физическое лицо из недружественного государства и если он отказался от выдачи лицензии на показ картины на территории России.
Как следует из ответа министерства за подписью замглавы ведомства Надежды Преподобной, публичный показ произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права. «Более того, предлагаемое проектом постановления регулирование является ограничением гражданских прав», – говорится в письме.
С начала военной операции России на Украине крупнейшие зарубежные кинокомпании приостановили свою деятельности в стране. Среди них Sony Pictures, Walt Disney Company, Warner Bros., Universal и Paramount. После этого в Министерстве культуры заявили, что в российских кинотеатрах вместо отмененных западных премьер будет идти отечественное кино.
9 января в Госдуме анонсировали легализацию показов иностранных фильмов в кинотеатрах. Тогда замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино, уже обсуждается.
Комитет Совета Федерации по экономической политике также предлагал ввести мораторий на штрафы за показ иностранных фильмов без прокатного удостоверения. Изменения, как отмечалось, позволят сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета, обеспечить сохранение занятости в сегменте кинопроката, поступление налогов и иных платежей в бюджеты, а мораторий позволит осуществлять прокат фильмов из недружественных стран.
Мораторий на наказание по этой статье предлагается накладывать только в том случае, если нарушение обусловлено мерами «ограничительного характера» в отношении российских предпринимателей или юридических лиц со стороны зарубежных стран, иностранных государственных объединений, союзов, учреждений, совершающих «недружественные действия» в отношении России и ее резидентов, пояснил глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.