Минкультуры оценило идею проката ввезенного через Белоруссию иностранного кино

Ранее сенаторы, как уточняет агентство, выступили с идеей выдачи прокатного удостоверения на зарубежное кино без предоставления копий документов о праве использования того или иного фильма, если правообладатель – иностранное юридическое или физическое лицо из недружественного государства и если он отказался от выдачи лицензии на показ картины на территории России.