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Совфед предложил отменить штрафы за показ зарубежного кино без прокатного удостоверения

Ведомости

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил ввести мораторий на штрафы за показ иностранных фильмов без прокатного удостоверения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на копию разработанного в комитете документа, направленного в правительство РФ и помощнику президента Максиму Орешкину.

Указанные изменения позволят сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета, обеспечить сохранение занятости в сегменте кинопроката, поступление налогов и иных платежей в бюджеты, говорится в сообщении. Также в копии документа отметили, что мораторий позволит осуществлять прокат фильмов из недружественных стран. 

Законопроект позволит прекратить находящиеся в производстве судей административные дела в отношении юрлиц, а также не исполненные до момента вступления закона в силу постановления судов.

Мораторий на наказание по этой статье предлагается накладывать только в том случае, если нарушение обусловлено мерами «ограничительного характера» в отношении российских предпринимателей или юридических лиц со стороны зарубежных стран, иностранных государственных объединений, союзов, учреждений, совершающих «недружественные действия» в отношении России и ее резидентов, пояснил глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. 

С начала военной операции России на Украине крупнейшие зарубежные кинокомпании приостановили свою деятельности в стране. Среди них Sony Pictures, Walt Disney Company, Warner Bros., Universal и Paramount. После этого в Министерстве культуры заявили, что в российских кинотеатрах вместо отмененных западных премьер будет идти отечественное кино.

9 января в Госдуме анонсировали легализацию показов иностранных фильмов в кинотеатрах. Тогда замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино, уже обсуждается. В Совфеде также предлагали закупать иностранные фильмы для показа в России через Белоруссию, писал РБК.

Ранее по теме: В Госдуме анонсировали легализацию показов зарубежного кино в кинотеатрах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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