Совфед предложил отменить штрафы за показ зарубежного кино без прокатного удостоверения

Мораторий на наказание по этой статье предлагается накладывать только в том случае, если нарушение обусловлено мерами «ограничительного характера» в отношении российских предпринимателей или юридических лиц со стороны зарубежных стран, иностранных государственных объединений, союзов, учреждений, совершающих «недружественные действия» в отношении России и ее резидентов, пояснил глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.