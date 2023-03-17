МИД Латвии запретил въезд певцу SHAMAN и Надежде Бабкиной
Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну 35 россиянам, поддержавшим военную операцию на Украине. Об этом говорится на сайте ведомства.
В списке оказались певцы Ярослав Дронов (SHAMAN) и Надежда Бабкина, телеведущая Лера Кудрявцева, актеры Кирилл Кузнецов и Полина Агуреева, блогеры Станислав Яковлев, Юлия Витязева и др. Также под ограничения попал экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Семен Багдасаров и бывший посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
В пресс-службе уточнили, что запрет на въезд устанавливается на неопределенный срок. Решение принял министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
9 марта МИД России ввел ограничения в отношении 144 «враждебно настроенных» граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Тогда в ведомстве отметили, что такое решение вводится из-за санкционных и иных мер против России, вмешательство во внутренние дела, а также «разжигание русофобских настроений».