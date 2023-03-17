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МИД Латвии запретил въезд певцу SHAMAN и Надежде Бабкиной

Ведомости

Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну 35 россиянам, поддержавшим военную операцию на Украине. Об этом говорится на сайте ведомства.

В списке оказались певцы Ярослав Дронов (SHAMAN) и Надежда Бабкина, телеведущая Лера Кудрявцева, актеры Кирилл Кузнецов и Полина Агуреева, блогеры Станислав Яковлев, Юлия Витязева и др. Также под ограничения попал экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Семен Багдасаров и бывший посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

В пресс-службе уточнили, что запрет на въезд устанавливается на неопределенный срок. Решение принял министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

9 марта МИД России ввел ограничения в отношении 144 «враждебно настроенных» граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Тогда в ведомстве отметили, что такое решение вводится из-за санкционных и иных мер против России, вмешательство во внутренние дела, а также «разжигание русофобских настроений».

Ранее по теме: Эстония закрыла въезд в страну для граждан России по своим шенгенским визам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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