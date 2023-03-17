МИД Латвии запретил въезд певцу SHAMAN и Надежде Бабкиной

9 марта МИД России ввел ограничения в отношении 144 «враждебно настроенных» граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Тогда в ведомстве отметили, что такое решение вводится из-за санкционных и иных мер против России, вмешательство во внутренние дела, а также «разжигание русофобских настроений».