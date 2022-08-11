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Эстония закрыла въезд в страну для граждан России по своим шенгенским визам

Но Германия не поддерживает общий запрет ЕС на выдачу виз россиянам
Илья Лакстыгал Вера Куличенкова
Эстония закрыла въезд в страну для граждан России по своим шенгенским визам / Сергей Степанов / РИА Новости

МИД Эстонии 11 августа принял решение закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой. Эстония стала первой страной ЕС, ограничившей въезд россиян после соответствующего призыва украинского президента Владимира Зеленского 9 августа. Ограничения вступят в силу через неделю, 18 августа. В виде исключения вид на жительство в Эстонии продлевается на один год тем российским студентам, которые заканчивают обучение в эстонских высших учебных заведениях, говорится в заявлении МИДа.

Граждане России, имеющие долгосрочный вид на жительство в стране, прибывающие в нее для посещения близких родственников, дипломаты и члены их семей, работники, осуществляющие международные грузовые и пассажирские перевозки, граждане, которые могут передвигаться на основании права ЕС, «по-прежнему могут въезжать в Эстонию по гуманитарным соображениям». При этом в эстонском МИДе отметили, что изучат вопрос, как закрыть въезд в страну для россиян по шенгенским визам, выданным другими странами ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных