Эстония закрыла въезд в страну для граждан России по своим шенгенским визам

Эстония закрыла въезд в страну для граждан России по своим шенгенским визамНо Германия не поддерживает общий запрет ЕС на выдачу виз россиянам
МИД Эстонии 11 августа принял решение закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой. Эстония стала первой страной ЕС, ограничившей въезд россиян после соответствующего призыва украинского президента Владимира Зеленского 9 августа. Ограничения вступят в силу через неделю, 18 августа. В виде исключения вид на жительство в Эстонии продлевается на один год тем российским студентам, которые заканчивают обучение в эстонских высших учебных заведениях, говорится в заявлении МИДа.
Граждане России, имеющие долгосрочный вид на жительство в стране, прибывающие в нее для посещения близких родственников, дипломаты и члены их семей, работники, осуществляющие международные грузовые и пассажирские перевозки, граждане, которые могут передвигаться на основании права ЕС, «по-прежнему могут въезжать в Эстонию по гуманитарным соображениям». При этом в эстонском МИДе отметили, что изучат вопрос, как закрыть въезд в страну для россиян по шенгенским визам, выданным другими странами ЕС.