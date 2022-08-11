Эстония закрыла въезд в страну для граждан России по своим шенгенским визам

Граждане России, имеющие долгосрочный вид на жительство в стране, прибывающие в нее для посещения близких родственников, дипломаты и члены их семей, работники, осуществляющие международные грузовые и пассажирские перевозки, граждане, которые могут передвигаться на основании права ЕС, «по-прежнему могут въезжать в Эстонию по гуманитарным соображениям». При этом в эстонском МИДе отметили, что изучат вопрос, как закрыть въезд в страну для россиян по шенгенским визам, выданным другими странами ЕС.