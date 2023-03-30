Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в Twitter
Аккаунт основателя Tesla и SpaceX, а также владельца Twitter Илона Маска стал самым популярным на платформе, обогнав профиль экс-президента США Барака Обамы. Об этом сообщает портал The Verge.
На момент написания новости у бизнесмена было более 133,06 млн подписчиков в Twitter, а у бывшего президента США 133,04 млн. Издание отмечает, что третью и четвертую строчки по популярности по-прежнему занимают аккаунты музыкантов Джастина Бибера и Кэти Перри соответственно.
The Verge связывает внимание пользователей платформы к профилю Маска с его приобретением Twitter за $44 млрд в конце октября 2022 г. По данным портала, 100 млн подписчиков бизнесмен набрал еще в июне прошлого года, с тех пор их число продолжает расти.
В своем аккаунте, наряду с сообщениями об изменениях, происходящих в SpaceX, Tesla и Twitter, Маск публикует шутки, опросы и высказывает свое мнение по политическим вопросам. Ранее сегодня он поделился анекдотом об искусственном интеллекте.
Кроме того, Маск неоднократно комментировал события, связанные с кризисом на Украине. В январе он назвал возможные планы США поддержать удары по Крыму «безжалостной эскалацией». Осенью 2022 г. Маск опубликовал несколько постов, в которых изложил свое предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине.