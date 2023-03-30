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Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в Twitter

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Аккаунт основателя Tesla и SpaceX, а также владельца Twitter Илона Маска стал самым популярным на платформе, обогнав профиль экс-президента США Барака Обамы. Об этом сообщает портал The Verge.

На момент написания новости у бизнесмена было более 133,06 млн подписчиков в Twitter, а у бывшего президента США 133,04 млн. Издание отмечает, что третью и четвертую строчки по популярности по-прежнему занимают аккаунты музыкантов Джастина Бибера и Кэти Перри соответственно.

The Verge связывает внимание пользователей платформы к профилю Маска с его приобретением Twitter за $44 млрд в конце октября 2022 г. По данным портала, 100 млн подписчиков бизнесмен набрал еще в июне прошлого года, с тех пор их число продолжает расти.

В своем аккаунте, наряду с сообщениями об изменениях, происходящих в SpaceX, Tesla и Twitter, Маск публикует шутки, опросы и высказывает свое мнение по политическим вопросам. Ранее сегодня он поделился анекдотом об искусственном интеллекте. 

Кроме того, Маск неоднократно комментировал события, связанные с кризисом на Украине. В январе он назвал возможные планы США поддержать удары по Крыму «безжалостной эскалацией». Осенью 2022 г. Маск опубликовал несколько постов, в которых изложил свое предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных