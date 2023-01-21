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Политика

Маск назвал «безжалостной эскалацией» планы США поддержать удары по Крыму

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что в российско-украинском конфликте стоит на стороне Киева, однако «безжалостная эскалация», по его мнению, является рискованной для Украины и мира. Таким образом основатель Tesla и владелец Twitter прокомментировал статью The New York Times, в которой говорится о том, что США обдумывает возможность помочь Украине в нападении на Крым.

«Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — написал Маск в Twitter.

Как писала газета со ссылкой на официальные лица в США, администрация президента Джо Байдена начинает признавать, что Киеву может понадобиться помощь для ударов по Крыму, «даже если такой шаг увеличит риск эскалации». При этом ранее, как отмечается в статье, военные и административные чиновники сомневались в целесообразности украинских атак на полуостров.

«Сейчас администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов — помощь Украине в нападении на полуостров», – пишет NYT.

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На этой неделе официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх также заявила, что США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма, потому что Вашингтон считает полуостров украинской территорией.

Осенью прошлого года Маск опубликовал несколько постов в Twitter, где он изложил свое предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу. Маск подчеркнул, что Россия существенно превосходит Украину по военному потенциалу, поэтому исход конфликта очевиден, он призвал подумать о мире для того, чтобы сократить количество жертв.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Крым любым способом, который посчитает правильным. По его словам, государство не будет консультироваться по этому поводу с другими странами. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что западные страны «никогда не признают» присоединение территорий Украины к России и будут и дальше оказывать санкционное давление на Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что о возвращении Крыма в состав Украины «невоенным путем» не может быть речи.

Заявлениями о том, что Крым остается украинским и что Киев может использовать поставляемое Вашингтоном оружие для нанесения удара по территории полуострова, США подталкивают Украину к совершению терактов на территории России, говорил в январе посол России в США Анатолий Антонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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