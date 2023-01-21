Маск назвал «безжалостной эскалацией» планы США поддержать удары по Крыму

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Крым любым способом, который посчитает правильным. По его словам, государство не будет консультироваться по этому поводу с другими странами. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что западные страны «никогда не признают» присоединение территорий Украины к России и будут и дальше оказывать санкционное давление на Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что о возвращении Крыма в состав Украины «невоенным путем» не может быть речи.