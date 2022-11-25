Песков прокомментировал заявление Зеленского о возвращении Крыма
О возвращении Крыма в состав Украины «невоенным путем» не может быть речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песов, отвечая на вопросы журналистов.
«Для нас это не что иное, как обсуждение отчуждения территории РФ. Какого-то другого понимая здесь быть не может. Об этом не может быть и речи. Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании, неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами», — прокомментировал Песков заявление украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма «невоенным путем».
Ранее Зеленский в интервью Financial Times заявил о готовности рассмотреть возвращение Крыма в состав Украины «невоенным путем». Он подчеркнул, что вооруженный конфликт не закончится, пока страна не вернет себе утраченные территории. Украинский президент также отметил, что если предложение по Крыму будет предполагать, что полуостров останется в составе России, то «на это не стоит тратить свое время».
В августе Зеленский заявил, что Украина вернет Крым любым способом, который посчитает правильным. По его словам, государство не будет консультироваться по этому поводу с другими странами. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что западные страны «никогда не признают» присоединение территорий Украины к России и будут и дальше оказывать санкционное давление на Москву.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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