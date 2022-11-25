Песков прокомментировал заявление Зеленского о возвращении Крыма

«Для нас это не что иное, как обсуждение отчуждения территории РФ. Какого-то другого понимая здесь быть не может. Об этом не может быть и речи. Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании, неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами», — прокомментировал Песков заявление украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма «невоенным путем».