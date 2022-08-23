Зеленский пригрозил вернуть Крым любым способом
Украина вернет Крым любым способом, который посчитает правильным, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции второго международного саммита «Крымская платформа». Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам Зеленского, Украина не будет консультироваться по этому поводу с другими странами.
Ранее во время своего выступления на саммите канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны «никогда не признают» присоединение территорий Украины к России и будут и дальше оказывать санкционное давление на Москву. Президент Польши Анджей Дуда сказал, что необходимо демонтировать газопровод «Северный поток — 2» вместо приостановки прокачки по нему газа. Он также заметил, что строительство газопровода началось уже после вхождения Крыма в состав России, однако Запад все равно «продолжал задабривать» Кремль и вести с ним дела. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил на саммите о новых санкциях в отношении России: под ограничения страны попали 62 российских физлица и одна компания оборонного сектора.
18 августа издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что США дали разрешение вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для нанесения ударов по Крыму. По словам собеседника издания, все оружие, которое передавалось украинской стороне, предназначено для самообороны, и удары по целям на «суверенной украинской земле» – самооборона по определению.
Саммит «Крымская платформа» проводится по инициативе Украины. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей «деоккупации» Крыма. Российские власти заявляли об антироссийском и недружественном характере мероприятия.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».