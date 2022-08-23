Зеленский пригрозил вернуть Крым любым способом

Ранее во время своего выступления на саммите канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны «никогда не признают» присоединение территорий Украины к России и будут и дальше оказывать санкционное давление на Москву. Президент Польши Анджей Дуда сказал, что необходимо демонтировать газопровод «Северный поток — 2» вместо приостановки прокачки по нему газа. Он также заметил, что строительство газопровода началось уже после вхождения Крыма в состав России, однако Запад все равно «продолжал задабривать» Кремль и вести с ним дела. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил на саммите о новых санкциях в отношении России: под ограничения страны попали 62 российских физлица и одна компания оборонного сектора.