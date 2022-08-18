Politico: Украине разрешили использовать американское оружие для ударов по Крыму
США дали разрешение вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для нанесения ударов по Крыму, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома.
«Конечно, мы не выбираем цели, и вcё [оружие], что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению — самооборона», — отметил собеседник издания. Он подчеркнул, что позиция США определяет Крым как часть Украины.
Ранее сегодня советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о том, что в Керчи, предварительно сработали системы ПВО, пострадавших нет, угрозы для города и Крымского моста — тоже. Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете The Guardian заявил о планах Киева уничтожить Крымский мост. Он назвал строительство этого объекта «незаконным» и, как отметило издание, подчеркнул, что Украина рассматривает мост как «военную цель».
Подобные заявления звучат от украинских политиков не в первый раз. В ответ на эти угрозы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Крым находится в полной безопасности, она обеспечивается «превентивными и дополнительными мерами», которые принимают военные.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.