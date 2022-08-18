Politico: Украине разрешили использовать американское оружие для ударов по Крыму

Ранее сегодня советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о том, что в Керчи, предварительно сработали системы ПВО, пострадавших нет, угрозы для города и Крымского моста — тоже. Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете The Guardian заявил о планах Киева уничтожить Крымский мост. Он назвал строительство этого объекта «незаконным» и, как отметило издание, подчеркнул, что Украина рассматривает мост как «военную цель».