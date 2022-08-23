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Шольц заявил, что Запад никогда не признает присоединение Россией украинских территорий

Ведомости

Западные страны «никогда не признают» присоединение территорий Украины к России и будут и дальше оказывать санкционное давление на Москву. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления на втором международном саммите «Крымская платформа», организованном по инициативе Украины.

«Мы будем придерживаться невиданных по масштабам санкций против России. Мы будем поддерживать Украину в финансовом плане и впредь поставлять оружие», – заявил Шольц (цитата по ТАСС). Он добавил, что недавно в Германии «запустили новый пакет военной помощи Украине, включающий новые поставки систем ПВО, РПГ, средств борьбы с БПЛА и других вооружений». 

«Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны», – подчеркнул канцлер ФРГ. Он уточнил, что такие шаги также будут препятствовать переговорному процессу. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от мирных переговоров с Москвой, если Россия «пойдет по пути псевдореферендумов». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Зеленскому следует обращаться к жителям Запорожской и Херсонской областей, поскольку инициатива провести референдум исходит от них.  

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В мае была полностью освобождена Херсонская область. В настоящее время большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных. В обеих областях были сформированы новые пророссийские администрации. 

Ранее регионы заявили о планах войти в состав России. В начале августа глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о присоединении региона к РФ. Власти Херсонской области пока что официальных документов о подготовке референдума не выпускали.

Саммит «Крымская платформа» проводится по инициативе Украины уже второй раз. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей «деоккупации» Крыма. Российские власти заявляли об антироссийском и недружественном характере мероприятия.

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией, и обвиняет Россию в «оккупации» полуострова. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных