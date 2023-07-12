Медиаменеджер Пивень ушла с поста директора RTVI

С 2021 г. цитируемость RTVI выросла на 70%, аудитория сайта – на 700%, с 660 000 до 5,2 млн человек. Помимо этого, сейчас число подписчиков на YouTube-каналах RTVI составляет 3 млн человек против 1 млн в 2021 г. Также ежемесячно сайт посещают до 15 млн уникальных пользователей.