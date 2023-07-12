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Медиаменеджер Пивень ушла с поста директора RTVI

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Медиаменеджер Ольга Пивень, возглавлявшая RTVI с 2021 г., ушла с поста главного исполнительного директора медиагруппы в связи с выполнением всех поставленных задач. Об этом сообщили в RTVI.

Уточняется, что Пивень возглавила группу в 2021 г., чтобы превратить RTVI в современное digital-медиа, которое было бы доступно на разных платформах. Пивень поблагодарила коллег за работу и сообщила, что в дальнейшем планирует сосредоточиться на реализации собственных проектов в области коммуникаций.

С 2021 г. цитируемость RTVI выросла на 70%, аудитория сайта – на 700%, с 660 000 до 5,2 млн человек. Помимо этого, сейчас число подписчиков на YouTube-каналах RTVI составляет 3 млн человек против 1 млн в 2021 г. Также ежемесячно сайт посещают до 15 млн уникальных пользователей.

Место Пивень займет директор по информационному вещанию RTVI Дмитрий Сурьянинов, пришедший в компанию вместе с Пивень в 2021 г. Он отметил, что продолжит реализовывать курс, намеченный в 2021 г. В задачи Сурьянинова войдет «общее стратегическое и операционное управление группой компаний, также за ним сохранится функция контроля информационного вещания». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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