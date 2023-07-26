Фонд кино профинансирует экранизацию «Бременских музыкантов»
Фонд кино (ФК) профинансирует производство новой экранизации «Бременских музыкантов», продолжения фильмов «Холоп» и «Лед» и еще ряда проектов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФК.
Всего по результатам отбора на поддержку производства художественных фильмов государственный фонд утвердил 11 проектов. Средства выделят также на создание биографического фильма о группе «Руки вверх» с элементами детектива, приключенческого фильма «Кракен». Кроме того, планируется производство триллера «Гуантанамера», спортивной драмы «Первый на Олимпе» и проекта «Северный полюс – 8». ФК также поддержит создание сказочного фильма «Первый богатырь», триллера «Бейрут» и проекта «Буратино».
Ранее стало известно, что студия Yellow, Black & White (YBW) снимет полнометражный фильм о группе «Руки вверх». «Ведомости» в июне писали, что заявка фильма на получение субсидий Фонда кино рассматривается сценарной группой фонда. Сценарий к фильму написали Сергей Калужанов (известен по фильмам «Время первых», «Мира», сериалу «Мажор») и Михаил Погосов (фильмы «Эскортница», «Последний шанс»). Поставит фильм, как планируется, режиссер из Казахстана Аскар Узабаев, снявший драму о домашнем бытовом насилии «Счастье» и комедию «Коктейль для звезды» о сироте, мечтающей о карьере певицы.
20 июля Фонд кино объявил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также «уникальных авторских национальных анимационных фильмов» ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Сообщалось, что ФК будет принимать заявки по 21 августа включительно.