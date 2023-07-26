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Фонд кино профинансирует экранизацию «Бременских музыкантов»

Ведомости

Фонд кино (ФК) профинансирует производство новой экранизации «Бременских музыкантов», продолжения фильмов «Холоп» и «Лед» и еще ряда проектов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФК.

Всего по результатам отбора на поддержку производства художественных фильмов государственный фонд утвердил 11 проектов. Средства выделят также на создание биографического фильма о группе «Руки вверх» с элементами детектива, приключенческого фильма «Кракен». Кроме того, планируется производство триллера «Гуантанамера», спортивной драмы «Первый на Олимпе» и проекта «Северный полюс – 8». ФК также поддержит создание сказочного фильма «Первый богатырь», триллера «Бейрут» и проекта «Буратино».

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Ранее стало известно, что студия Yellow, Black & White (YBW) снимет полнометражный фильм о группе «Руки вверх». «Ведомости» в июне писали, что заявка фильма на получение субсидий Фонда кино рассматривается сценарной группой фонда. Сценарий к фильму написали Сергей Калужанов (известен по фильмам «Время первых», «Мира», сериалу «Мажор») и Михаил Погосов (фильмы «Эскортница», «Последний шанс»). Поставит фильм, как планируется, режиссер из Казахстана Аскар Узабаев, снявший драму о домашнем бытовом насилии «Счастье» и комедию «Коктейль для звезды» о сироте, мечтающей о карьере певицы.

20 июля Фонд кино объявил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также «уникальных авторских национальных анимационных фильмов» ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Сообщалось, что ФК будет принимать заявки по 21 августа включительно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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