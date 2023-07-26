Фонд кино профинансирует экранизацию «Бременских музыкантов»

Ранее стало известно, что студия Yellow, Black & White (YBW) снимет полнометражный фильм о группе «Руки вверх». «Ведомости» в июне писали, что заявка фильма на получение субсидий Фонда кино рассматривается сценарной группой фонда. Сценарий к фильму написали Сергей Калужанов (известен по фильмам «Время первых», «Мира», сериалу «Мажор») и Михаил Погосов (фильмы «Эскортница», «Последний шанс»). Поставит фильм, как планируется, режиссер из Казахстана Аскар Узабаев, снявший драму о домашнем бытовом насилии «Счастье» и комедию «Коктейль для звезды» о сироте, мечтающей о карьере певицы.