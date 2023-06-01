Про группу «Руки вверх!» снимут фильм

Фильмы и сериалы с документальной основой – мировой тренд. Среди фаворитов последнего «Оскара» были биографические драмы «Фабельманы» и «Элвис». Сейчас этот тренд набирает все больше обороты и в России. В последние годы были выпущены сериалы «Магомаев», «Вертинский», «Раневская», «Фишер», «Король и шут», фильмы «Ника» о юной поэтессе Нике Турбиной (сборы — 10,4 млн руб.) и «На солнце, вдоль рядов кукурузы», в основе сюжета которого история пилота Дамира Юсупова, сумевшего в аварийной ситуации посадить самолет на кукурузное поле (сборы — 457,1 млн руб.).