Про группу «Руки вверх!» снимут фильм

Про группу «Руки вверх!» снимут фильмСценарий не будет похож на классический байопик с элементами комедии
Студия Yellow, Black & White (YBW) снимет полнометражный фильм о группе «Руки вверх!», рассказал «Ведомостям» представитель компании. Раскрыть детали проекта он отказался. Заявка фильма на получение субсидий государственного Фонда кино (ФК) сейчас рассматривается сценарной группой фонда, говорят два источника «Ведомостей», знакомых с обсуждением. При этом собеседники отмечают, что сценарий не похож на классический байопик с элементами комедии.
Сценарий к фильму написали Сергей Калужанов (известен по фильмам «Время первых», «Мира», сериалу «Мажор») и Михаил Погосов (фильмы «Эскортница», «Последний шанс»), сообщил Telegram-канал «Новости кинопроизводства». Поставит фильм, как планируется, режиссер из Казахстана Аскар Узабаев, снявший драму о домашнем бытовом насилии «Счастье» и комедию «Коктейль для звезды» о сироте, мечтающей о карьере певицы.
Другие детали проекта – кто сыграет главные роли и дата выхода – пока неизвестны.
YBW – «кинокомпания-лидер» Фонда кино. Проекты компаний с таким статусом фонд поддерживает в приоритетном порядке. В 2023 г. на поддержку кинопроизводства ФК распределит 7,6 млрд руб. YBW является создателем самого кассового российского фильма «Чебурашка» (сборы – 6,8 млрд руб.; здесь и далее данные ФК), комедии «Холоп» (3,08 млрд руб.), «Вызов» (сборы на 1 июня — 1,68 млрд руб.) и т. д.
Фильмы и сериалы с документальной основой – мировой тренд. Среди фаворитов последнего «Оскара» были биографические драмы «Фабельманы» и «Элвис». Сейчас этот тренд набирает все больше обороты и в России. В последние годы были выпущены сериалы «Магомаев», «Вертинский», «Раневская», «Фишер», «Король и шут», фильмы «Ника» о юной поэтессе Нике Турбиной (сборы — 10,4 млн руб.) и «На солнце, вдоль рядов кукурузы», в основе сюжета которого история пилота Дамира Юсупова, сумевшего в аварийной ситуации посадить самолет на кукурузное поле (сборы — 457,1 млн руб.).
«НМГ студия» готовит фильм о советском рок-музыканте Игоре Талькове, рассказывал в интервью «Ведомостям» в марте генпродюсер компании Федор Бондарчук. Этот проект «НМГ студия» планирует реализовать с Сергеем Кальварским, соавтором сценария и шоураннером сериала «Фишер». Именно Кальварскому принадлежит идея снять фильм об одном из самых популярных певцов перестройки, исполнителе хита «Чистые пруды».
«Есть известное видео (его можно найти на YouTubе), когда на сцену ДС «Юбилейный» выходит человек и говорит: «Стоп музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова». Это был как раз Сережа Кальварский», – рассказывал Бондарчук.
В конце мая стали известны детали фильма о поп-группе 1990-х «Иванушки International». Комедия «Тур с «Иванушками» выйдет в кинотеатрах 7 марта 2024 г., сообщало отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика», а затем будет доступна на видеосервисе Kion. Режиссер фильма — Марк Горобец, а продюсер и композитор группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко выступит в качестве музыкального продюсера киноленты. В съемках примут участие сами «Иванушки» – Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.