Бондарчук спродюсирует кино об Игоре Талькове и сериал о Башне «Федерация»На этих проектах «НМГ студия» продолжит сотрудничество с шоураннером «Фишера» Сергеем Кальварским
«НМГ студия» готовит фильм о советском рок-музыканте Игоре Талькове и сериал о строительстве небоскреба Башня «Федерация» в «Москва-сити». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный продюсер компании Федор Бондарчук. На данный момент пишутся сценарии, уточнил продюсер. На этих проектах, по словам Бондарчука, «НМГ студия» продолжит сотрудничество с Сергеем Кальварским, соавтором сценария и шоураннером сериала «Фишер» (выходит на видеосервисах more.tv и Wink). Многосерийный фильм «Фишер» также основан на реальных событиях – истории серийного убийцы 1980–1990-х гг. Сергея Головкина.
«В «НМГ студию» он [Сергей Кальварский] пришел с двумя идеями. Первая была как раз про Фишера. Вторая – сериал под рабочим названием «Федерация» о людях, которые создавали «Москва-сити». О том периоде, когда построили Башню «Федерация», действительно одно из лучших зданий в Европе. Ураганный проект. Кроме того, вместе с Кальварским мы разрабатываем фильм про Игоря Талькова под рабочим названием «Тальков», – рассказал Бондарчук.
Башня «Федерация», комплекс из двух небоскребов в деловом районе «Москва-сити», была построена в 2003–2017 гг., а до открытия Лахта-центра в Санкт-Петербурге она была самым высоким зданием в Европе (одна из башен достигает высоты 374 м). За строительство объекта отвечал владелец девелоперской компании «Миракс групп» Сергей Полонский, известный своим эксцентричным поведением. Как-то предприниматель в прямом эфире съел кусок галстука после того, как не сбылся его бизнес-прогноз. В 2013 г. в отношении Полонского было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и хищении денежных средств граждан. В мае 2015 г. бизнесмена депортировали из Камбоджи в Россию, где он был помещен в московский следственный изолятор «Матросская Тишина». Два года спустя Пресненский суд Москвы приговорил Полонского к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Бизнесмен был освобожден от отбывания наказания за истечением срока давности.
Игорь Тальков – один из самых популярных певцов перестройки, исполнитель хитов «Чистые пруды», «Я вернусь», «Господа демократы» – в 1991 г. был убит в гримерке перед выходом на сцену. Ведущим концерта был Сергей Кальварский. «Есть известное видео – его можно найти на YouTubе, – когда на сцену ДС «Юбилейный» выходит человек и говорит: «Стоп музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова». Это был как раз Сережа Кальварский», – рассказал Федор Бондарчук. Преступление до сих пор остается нераскрытым и породило множество версий – вплоть до мистических. По горячим следам был снят триллер «Операция «Люцифер» (1993 г.) Николая Стамбулы, где смерть Талькова авторы связывают с вмешательством потусторонних сил.
Чем известен Кальварский
«Фишер» режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой (совместное производство «НМГ студии», Art Pictures Vision и «Студии 812») – дебют Сергея Кальварского как шоураннера и сценариста игрового сериала. Ранее он снимал видеоклипы, ставил концерты, работал на телевидении – как режиссер и продюсер телепрограмм («Песня года», «Утренняя почта», «Звуковая дорожка» и др.), вел передачу на радио «Серебряный дождь» и т. д. Как режиссер и сценарист поставил несколько фильмов – незаконченный полный метр «Марцефаль» (1998 г.) и несколько короткометражек.
Игровое кино и сериалы с документальной основой – один из устойчивых трендов в мировом кино. Среди фаворитов последнего «Оскара» – биографические драмы «Фабельманы» и «Элвис». Четыре из пяти номинантов в категории «лучший мини-сериал» премии «Эмми» основаны на реальных событиях («Ломка», «Изобретая Анну», «Выбывшая», «Пэм и Томми»). Эта тенденция в полной мере характерна и для российской киноиндустрии – многие громкие премьеры последнего времени вдохновлены реальными историями: от сериалов «Химера», «Фишер» и «Раневская» до фильмов «Ника» и «На солнце вдоль рядов кукурузы».
На фоне успеха сериала «Король и шут» (видеосервиса «Кинопоиск», принадлежит «Яндексу») об одноименной панк-группе запуск проекта про Игоря Талькова был вопросом времени, уверен главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.
«Байопик музыканта – любимый народный жанр: «Легенда о Круге», «Петр Лещенко», «Эти глаза напротив» про Ободзинского, «Вертинский». Автор строк про «Чистые пруды, застенчивые ивы» достойно дополнит этот ряд. Фанаты, разумеется, будут говорить, что все было не так, но желаемой задачи создатели достигнут: проект привлечет внимание широкой аудитории», – подчеркнул Жан Просянов.
В биографии Талькова неизбежен элемент ностальгии, но эта история может быть интересна и молодой аудитории, если усилить жанровую составляющую, например, добавив детективную интригу, полагает руководитель исследований Института кино НИУ ВШЭ Олег Иванов. История Башни «Федерация», как считает он, может быть интересна не столько как бизнес-история, сколько как исследование противоречивого, эксцентричного персонажа.