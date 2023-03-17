Бондарчук спродюсирует кино об Игоре Талькове и сериал о Башне «Федерация»

Башня «Федерация», комплекс из двух небоскребов в деловом районе «Москва-сити», была построена в 2003–2017 гг., а до открытия Лахта-центра в Санкт-Петербурге она была самым высоким зданием в Европе (одна из башен достигает высоты 374 м). За строительство объекта отвечал владелец девелоперской компании «Миракс групп» Сергей Полонский, известный своим эксцентричным поведением. Как-то предприниматель в прямом эфире съел кусок галстука после того, как не сбылся его бизнес-прогноз. В 2013 г. в отношении Полонского было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и хищении денежных средств граждан. В мае 2015 г. бизнесмена депортировали из Камбоджи в Россию, где он был помещен в московский следственный изолятор «Матросская Тишина». Два года спустя Пресненский суд Москвы приговорил Полонского к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Бизнесмен был освобожден от отбывания наказания за истечением срока давности.