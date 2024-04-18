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Компании РФ потратили на продвижение в Telegram 3,7 млрд рублей в прошлом году

Ведомости

В 2023 г. российские компании потратили на продвижение в Telegram 3,7 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Роскомнадзора.

Авторские каналы показали наиболее динамичный прирост рекламных доходов в Telegram в прошлом году, сообщили в Ассоциации блогеров и агентств (АБА). По оценке организации, доход от рекламных размещений в блоге дизайнера Артемия Лебедева вырос на 70% относительно 2022 г. до 123 млн руб.

В то же время рекламные доходы канала журналиста Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) в 2023 г. снизились на 77% до 2 млн руб., отметили в АБА.

В начале апреля 2024 г. ежемесячная аудитория Telegram превысила 900 млн пользователей, половина из них пользуются мессенджером каждый день. В 2022 г. Telegram впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости».

Полная версия материала «Роскомнадзор раскрыл оборот рекламы в 2023 году в Telegram» доступна по ссылке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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