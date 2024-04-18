Компании РФ потратили на продвижение в Telegram 3,7 млрд рублей в прошлом году
В 2023 г. российские компании потратили на продвижение в Telegram 3,7 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Роскомнадзора.
Авторские каналы показали наиболее динамичный прирост рекламных доходов в Telegram в прошлом году, сообщили в Ассоциации блогеров и агентств (АБА). По оценке организации, доход от рекламных размещений в блоге дизайнера Артемия Лебедева вырос на 70% относительно 2022 г. до 123 млн руб.
В то же время рекламные доходы канала журналиста Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) в 2023 г. снизились на 77% до 2 млн руб., отметили в АБА.
В начале апреля 2024 г. ежемесячная аудитория Telegram превысила 900 млн пользователей, половина из них пользуются мессенджером каждый день. В 2022 г. Telegram впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости».
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