Компании РФ потратили на продвижение в Telegram 3,7 млрд рублей в прошлом году

В начале апреля 2024 г. ежемесячная аудитория Telegram превысила 900 млн пользователей, половина из них пользуются мессенджером каждый день. В 2022 г. Telegram впервые обогнал WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) по объему пользовательского трафика: его доля среди мессенджеров превысила 60–80% от общего объема, писали «Ведомости».