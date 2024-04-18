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Роскомнадзор раскрыл оборот рекламы в 2023 году в Telegram

Драйвером роста рекламных бюджетов в мессенджере выступают авторские каналы, отмечают в АБА
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости

В 2023 г. российские рекламодатели потратили на продвижение в мессенджере Telegram 3,7 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора. Сведения о таком объеме бюджетов участники рекламного рынка передали в Единый реестр интернет-рекламы, оператором которого выступает это ведомство, отметил он. Весь рынок инфлюенс-маркетинга (рекламы у блогеров. – «Ведомости») в 2023 г., согласно данным Ассоциации развития интерактивной рекламы, увеличился к 2022 г. на 50% до 18 млрд руб.

Наиболее динамичный прирост рекламных доходов среди Telegram-каналов в 2023 г. показали авторские блоги, отмечают тренд в Ассоциации блогеров и агентств (АБА; имеет статус саморегулируемой организации и включает в себя агентства Wildjam, Didenok Team, Insight People, Perfluence, Blacklight и др.). Например, доход от рекламных размещений в Telegram-канале дизайнера Артемия Лебедева (546 600 подписчиков) в 2023 г., по оценке АБА, вырос на 70% к 2022 г. до 123 млн руб. В числе основных его рекламодателей – банк «Тинькофф», бренд наушников CGPods и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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