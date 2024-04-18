Роскомнадзор раскрыл оборот рекламы в 2023 году в Telegram

Наиболее динамичный прирост рекламных доходов среди Telegram-каналов в 2023 г. показали авторские блоги, отмечают тренд в Ассоциации блогеров и агентств (АБА; имеет статус саморегулируемой организации и включает в себя агентства Wildjam, Didenok Team, Insight People, Perfluence, Blacklight и др.). Например, доход от рекламных размещений в Telegram-канале дизайнера Артемия Лебедева (546 600 подписчиков) в 2023 г., по оценке АБА, вырос на 70% к 2022 г. до 123 млн руб. В числе основных его рекламодателей – банк «Тинькофф», бренд наушников CGPods и др.