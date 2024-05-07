Господдержку получат фильмы про Пушкина, Чебурашку и «Руки вверх»
Фонд кино завершил процедуру отбора фильмов – лидеров отечественного кинопроизводства, которым будет оказано государственное финансирование. Поддержку получат 15 кинопроектов, сообщается на сайте фонда.
Среди них – «Пророк. История Александра Пушкина» от кинокомпании «Централ Партнершип», «Чебурашка 2» и фильм о музыкальной группе «Руки вверх» от АО «ВБД Груп» (Yellow, Black & White). Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», два последних проекта безвозвратно получат по 200 млн руб. и 50 млн руб. соответственно. На фильм о русском поэте и драматурге Пушкине будет выделено 100 млн руб. безвозвратно и еще 100 млн руб. с условием возврата.
Также поддержку получат кинопроекты студии «Тритэ» режиссера Никиты Михалкова. Это «Королева Анна» о дочери великого князя Ярослава Мудрого (400 млн руб. безвозвратно) и байопик «Рождение империи» о Петре Первом (300 млн руб. безвозвратно).
Кроме того, в список Фонда кино попали еще по три проекта «Централ Партнершип» и кинокомпании «СТВ». Также будут поддержаны фильмы от 1-2-3 Production, Art Pictures Studio, кинокомпании «Водород» и «Дирекции Кино». Всего в первой волне питчингов Фонд кино распределил 3,1 млрд руб., сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».
Ранее «Ведомости» писали, что в 2023 г. семейная картина «Чебурашка» обновила рекорд «Аватара» и с финальной кассой в 6,7 млрд руб. (здесь и далее – данные ЕАИС государственного Фонда кино) стала самым кассовым релизом в российском прокате. Среди других хитов последних лет – сказки «Бременские музыканты» (3 млрд руб.), «По щучьему велению» (2,5 млрд руб.), «Летучий корабль» (почти 1 млрд руб. – прокат продолжается) и др. В 2023–2025 гг. анонсированы релизы семейных фильмов «Огниво», «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь» и т. д.
В апреле основатели компании «Водород» Александр Андрющенко и Михаил Врубель в интервью «Ведомостям» предположили, что бум сказок и приключений для семейного зрителя продлится еще годы. Но «именно в сегодняшнем виде» семейный контент будет потребляться не более пяти лет, после чего точно случится обновление.