Господдержку получат фильмы про Пушкина, Чебурашку и «Руки вверх»

Ранее «Ведомости» писали, что в 2023 г. семейная картина «Чебурашка» обновила рекорд «Аватара» и с финальной кассой в 6,7 млрд руб. (здесь и далее – данные ЕАИС государственного Фонда кино) стала самым кассовым релизом в российском прокате. Среди других хитов последних лет – сказки «Бременские музыканты» (3 млрд руб.), «По щучьему велению» (2,5 млрд руб.), «Летучий корабль» (почти 1 млрд руб. – прокат продолжается) и др. В 2023–2025 гг. анонсированы релизы семейных фильмов «Огниво», «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь» и т. д.