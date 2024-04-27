Продюсеры «Льда» спрогнозировали пятилетний бум семейного контента в России

Похожую тенденцию можно наблюдать и в российском прокате на примере успеха фильма «Мастер и Маргарита», который, несмотря на взрослый возрастной рейтинг, смог заработать более 2,3 млрд руб., отмечает Андрющенко: «Моя теория – аудитория «Мастера и Маргариты», которая сделала им кассу, не особо пересекается с аудиторией, которая сделала кассу «По щучьему велению». Видимо, есть большой сегмент зрителей 25–35 лет и старше, которые перестали ходить в кино после ухода Голливуда, им неинтересны сказки, они хотят альтернативный, более серьезный контент. Фильм доказал, что эта ниша есть и что за эту аудиторию можно и нужно бороться».