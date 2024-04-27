Газета
Телеграм
Подкаст
/ Медиа

Продюсеры «Льда» спрогнозировали пятилетний бум семейного контента в России

В планах компании «Водород» – съемки сказки «Буратино», а также фантастика и триллеры
Николай Корнацкий
Мария Истомина
Андрей Гордеев / Ведомости

Бум сказок и приключений для семейного зрителя продлится еще годы, предположили в интервью «Ведомостям» основатели компании «Водород» Александр Андрющенко и Михаил Врубель. Но «именно в сегодняшнем виде» семейный контент будет потребляться не более пяти лет, после чего точно случится обновление, добавил Врубель.

«Сказок стало много, рано или поздно какая-нибудь сказка обвалится – ну не может зритель смотреть одно и то же бесконечно. И, видимо, несколько раньше этого провала найдутся те, кто это предвидит и предложит что-то другое аудитории, которая устала от сказок. Именно так и балансируется рынок», – пояснил Врубель.

В качестве примера такой «балансировки рынка» Врубель привел супергеройские блокбастеры Marvel, которые более 10 лет собирали отличную кассу, но последние релизы не оправдывают ожиданий. В то время как «Барби» и «Оппенгеймер» собирают «огромные бокс-офисы», добавил он.

Похожую тенденцию можно наблюдать и в российском прокате на примере успеха фильма «Мастер и Маргарита», который, несмотря на взрослый возрастной рейтинг, смог заработать более 2,3 млрд руб., отмечает Андрющенко: «Моя теория – аудитория «Мастера и Маргариты», которая сделала им кассу, не особо пересекается с аудиторией, которая сделала кассу «По щучьему велению». Видимо, есть большой сегмент зрителей 25–35 лет и старше, которые перестали ходить в кино после ухода Голливуда, им неинтересны сказки, они хотят альтернативный, более серьезный контент. Фильм доказал, что эта ниша есть и что за эту аудиторию можно и нужно бороться».

В планах компании «Водород» помимо сказки «Буратино» есть проекты и в жанре фантастики, в частности новая экранизация повестей Евгения Велтистова про Электроника, а также триллеры, рассказал Андрющенко.

В 2023 г. семейная картина «Чебурашка» обновила рекорд «Аватара» и с финальной кассой в 6,7 млрд руб. (здесь и далее – данные ЕАИС государственного Фонда кино) стала самым кассовым релизом в российском прокате. Среди других хитов последних лет – сказки «Бременские музыканты» (3 млрд руб.), «По щучьему велению» (2,5 млрд руб.), «Летучий корабль» (почти 1 млрд руб. – прокат продолжается) и др. В 2023–2025 гг. анонсированы релизы семейных фильмов «Огниво», «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь» и т. д.

Основанная в 2011 г. компания «Водород» в 2020 г. вошла в список лидеров Фонда кино – перечень киностудий, имеющих приоритетное право на получение господдержки. Среди самых известных проектов компании – трилогия «Лед» в жанре спортивной мелодрамы-мюзикла (совокупные сборы франшизы – почти 4,8 млрд руб.) и фантастическая дилогия «Притяжение»/«Вторжение» (совокупная касса – 2 млрд руб.).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных