Продюсеры «Льда» спрогнозировали пятилетний бум семейного контента в России

Продюсеры «Льда» спрогнозировали пятилетний бум семейного контента в РоссииВ планах компании «Водород» – съемки сказки «Буратино», а также фантастика и триллеры
Бум сказок и приключений для семейного зрителя продлится еще годы, предположили в интервью «Ведомостям» основатели компании «Водород» Александр Андрющенко и Михаил Врубель. Но «именно в сегодняшнем виде» семейный контент будет потребляться не более пяти лет, после чего точно случится обновление, добавил Врубель.
«Сказок стало много, рано или поздно какая-нибудь сказка обвалится – ну не может зритель смотреть одно и то же бесконечно. И, видимо, несколько раньше этого провала найдутся те, кто это предвидит и предложит что-то другое аудитории, которая устала от сказок. Именно так и балансируется рынок», – пояснил Врубель.
В качестве примера такой «балансировки рынка» Врубель привел супергеройские блокбастеры Marvel, которые более 10 лет собирали отличную кассу, но последние релизы не оправдывают ожиданий. В то время как «Барби» и «Оппенгеймер» собирают «огромные бокс-офисы», добавил он.
Похожую тенденцию можно наблюдать и в российском прокате на примере успеха фильма «Мастер и Маргарита», который, несмотря на взрослый возрастной рейтинг, смог заработать более 2,3 млрд руб., отмечает Андрющенко: «Моя теория – аудитория «Мастера и Маргариты», которая сделала им кассу, не особо пересекается с аудиторией, которая сделала кассу «По щучьему велению». Видимо, есть большой сегмент зрителей 25–35 лет и старше, которые перестали ходить в кино после ухода Голливуда, им неинтересны сказки, они хотят альтернативный, более серьезный контент. Фильм доказал, что эта ниша есть и что за эту аудиторию можно и нужно бороться».
В планах компании «Водород» помимо сказки «Буратино» есть проекты и в жанре фантастики, в частности новая экранизация повестей Евгения Велтистова про Электроника, а также триллеры, рассказал Андрющенко.
В 2023 г. семейная картина «Чебурашка» обновила рекорд «Аватара» и с финальной кассой в 6,7 млрд руб. (здесь и далее – данные ЕАИС государственного Фонда кино) стала самым кассовым релизом в российском прокате. Среди других хитов последних лет – сказки «Бременские музыканты» (3 млрд руб.), «По щучьему велению» (2,5 млрд руб.), «Летучий корабль» (почти 1 млрд руб. – прокат продолжается) и др. В 2023–2025 гг. анонсированы релизы семейных фильмов «Огниво», «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь» и т. д.
Основанная в 2011 г. компания «Водород» в 2020 г. вошла в список лидеров Фонда кино – перечень киностудий, имеющих приоритетное право на получение господдержки. Среди самых известных проектов компании – трилогия «Лед» в жанре спортивной мелодрамы-мюзикла (совокупные сборы франшизы – почти 4,8 млрд руб.) и фантастическая дилогия «Притяжение»/«Вторжение» (совокупная касса – 2 млрд руб.).