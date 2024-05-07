Новый фильм Гая Ричи выпустят в прокат 13 мая
Фильм «Министерство неджентльменских дел» британского режиссера Гая Ричи выйдет в России 13 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кинопоиска».
Картину будут одновременно показывать в кинотеатрах и онлайн на «Кинопоиске».
«Ведомости» писали, что «Министерство неджентльменских дел» не получило прокатное удостоверение Минкульта как для показа в кинотеатрах, так и для онлайн-показа на выбранную дату – 25 апреля – на основании подпункта «е» пункта 18 Правил выдачи прокатных удостоверений. В Минкульте тогда отметили, что в ведомство поступили письма от российских продюсеров с указанием на то, что в кинотеатрах страны уже были определены даты для других картин, стоявших в релизе ранее «Министерства неджентельменских дел».
На 25 апреля был запланирован выход российской киноленты «Блиндаж», действие которой в том числе разворачиваются в 1941 г. На основании пп. «е» п. 18 «Правил» Минкультуры может отказать в выдаче удостоверения, если ранее на ту же дату уже выдано удостоверение другой картине, имеющей схожую тематику, жанр и (или) рассчитанной на ту же целевую аудиторию.
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