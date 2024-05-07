Новый фильм Гая Ричи выпустят в прокат 13 мая

«Ведомости» писали, что «Министерство неджентльменских дел» не получило прокатное удостоверение Минкульта как для показа в кинотеатрах, так и для онлайн-показа на выбранную дату – 25 апреля – на основании подпункта «е» пункта 18 Правил выдачи прокатных удостоверений. В Минкульте тогда отметили, что в ведомство поступили письма от российских продюсеров с указанием на то, что в кинотеатрах страны уже были определены даты для других картин, стоявших в релизе ранее «Министерства неджентельменских дел».