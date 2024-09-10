Суд Москвы оштрафовал телеканал Start World и кинокомпанию «А Сериал»
Таганский суд Москвы оштрафовал «Стар Медиа ТВ» (телеканал Start World) и кинокомпанию «А Сериал» по ст. 6.21. КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных отношений), говорится в сообщении пресс-слежбы столичных судов общей юрисдикции.
Суд счел «Стар Медиа ТВ» виновным в показе среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Телеканал был оштрафован на 3 млн руб. В случае с «А Сериал» размер штрафа аналогичный, однако в статье отсутствует указание о несовершеннолетних. Названия конкретных фильмов суд не привел.
10 сентября московский суд также оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн руб. по делу о пропаганде ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Представитель «Кинопоиска» заявил «Ведомостям», что протокол составлен из-за сцены фильма «Любовь» Гаспара Ноэ, за которую сервису и его руководителю Александру Дунаевскому уже были назначены штрафы. Этот протокол, как и предыдущие, в видеосервисе планируют оспорить.