Суд Москвы оштрафовал телеканал Start World и кинокомпанию «А Сериал»

10 сентября московский суд также оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн руб. по делу о пропаганде ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Представитель «Кинопоиска» заявил «Ведомостям», что протокол составлен из-за сцены фильма «Любовь» Гаспара Ноэ, за которую сервису и его руководителю Александру Дунаевскому уже были назначены штрафы. Этот протокол, как и предыдущие, в видеосервисе планируют оспорить.