Суд в Москве оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
Таганский районный суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн руб. по делу о пропаганде ЛГБТ
ООО «Кинопоиск» признано виновным по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). С чем именно было связано составление протокола, в пресс-службе судов не уточнили.
Для юридических лиц санкция по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ предусматривает штраф от 1 млн до 4 млн руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Суд назначил «Кинопоиску» административное наказание в виде штрафа в 3 млн руб.
10 сентября Таганский суд Москвы также оштрафовал «Кинопоиск» на 7 млн руб. за пропаганду педофилии. Онлайн-сервис признан виновным по ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ (пропаганда педофилии).
9 сентября мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал руководителя отдела онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Александра Дунаевского на 800 000 руб. за пропаганду педофилии (ч. 2 статьи 6.21.1 КоАП РФ). В «Кинопоиске» планируют оспорить данный протокол, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса. По его мнению, в сцене из фильма Гаспара Ноэ «Любовь», о которой идет речь, нет нарушения законодательства.
В начале июня этого года Таганский суд Москвы уже оштрафовал «Кинопоиск» по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. Тогда сумма штрафа составила 1,5 млн руб.