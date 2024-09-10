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Суд в Москве оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн руб. по делу о пропаганде ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

ООО «Кинопоиск» признано виновным по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). С чем именно было связано составление протокола, в пресс-службе судов не уточнили.  

Для юридических лиц санкция по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ предусматривает штраф от 1 млн до 4 млн руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Суд назначил «Кинопоиску» административное наказание в виде штрафа в 3 млн руб.

10 сентября Таганский суд Москвы также оштрафовал «Кинопоиск» на 7 млн руб. за пропаганду педофилии. Онлайн-сервис признан виновным по ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ (пропаганда педофилии).

9 сентября мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал руководителя отдела онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Александра Дунаевского на 800 000 руб. за пропаганду педофилии (ч. 2 статьи 6.21.1 КоАП РФ). В «Кинопоиске» планируют оспорить данный протокол, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса. По его мнению, в сцене из фильма Гаспара Ноэ «Любовь», о которой идет речь, нет нарушения законодательства.

В начале июня этого года Таганский суд Москвы уже оштрафовал «Кинопоиск» по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. Тогда сумма штрафа составила 1,5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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