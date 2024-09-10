Суд в Москве оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

9 сентября мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал руководителя отдела онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Александра Дунаевского на 800 000 руб. за пропаганду педофилии (ч. 2 статьи 6.21.1 КоАП РФ). В «Кинопоиске» планируют оспорить данный протокол, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса. По его мнению, в сцене из фильма Гаспара Ноэ «Любовь», о которой идет речь, нет нарушения законодательства.